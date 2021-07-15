Tremor de terra no ES: “Não há motivo para pânico”, diz especialista da USP

Tremor de terra com magnitude de 1.4 foi registrado no interior de Pancas Crédito: Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)

tremor de terra registrado na noite desta terça-feira (13) no interior de Pancas , no Noroeste do Estado, assustou muita gente, mas, segundo um especialista da Universidade de São Paulo (USP), não há motivo para pânico porque o mapa da atividade sísmica do Brasil mostra que Espírito Santo é bem menos ativo que a maior parte do país.

Marcelo Assumpção, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP), que integra a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), afirmou que o histórico de eventos no Espírito Santo sugere que o Estado não tem alto grau de ameaça sísmica.

“Embora não seja possível prever a evolução da atividade deste ano, nenhum sismo no passado indica que o Estado do Espírito Santo tenha alto grau de ameaça sísmica”, explicou Assumpção, referência no estudo sobre terremotos no país.

O tremor de terra de magnitude 1.4 MLv, registrado em Lajinha de Pancas, é considerado de magnitude pequena, segundo o professor da USP, pode ser decorrente de uma falha geológica da região e não representa perigo. E só foi percebido pelos moradores, de acordo com Assumpção, porque deve ter ocorrido a uma profundidade muito rasa, a menos de um quilômetro.

“Sismos pequenos assim podem ocorrer em qualquer local do Brasil e são resultado de acúmulo de tensões geológicas na crosta. No caso específico dos tremores deste ano em Pancas e proximidades, não sabemos qual a razão específica. Provavelmente é alguma pequena fratura (falha geológica) que se movimentou, mas não é possível afirmar com certeza sem estudos detalhados no local”, observa.

O especialista do Centro de Sismologia da USP destaca que não há nos catálogos nenhum sismo na parte continental do Estado com magnitude superior a 3. Alguns abalos maiores têm ocorrido apenas no oceano, a dezenas ou centenas de quilômetros da costa do Espírito Santo, e também não apresentam risco, tranquiliza.