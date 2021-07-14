Moradores relatam novo tremor de terra em Lajinha de Pancas

O tremor de terra foi registrado em Lajinha, no interior de Pancas, na noite desta terça-feira (13) Crédito: Heriklis Douglas

Moradores da região de Lajinha, no interior de Pancas , município que fica no Noroeste do Espírito Santo , relataram terem ouvido uma forte explosão seguida de um tremor de terra, por volta das 20h desta terça-feira (13). O ocorrido foi confirmado pela Defesa Civil de Pancas, mas as causas não foram descobertas e não houve registro de ocorrências.

Eduardo Dias, da "Pretendo fazer uma vistoria no local pela manhã. Encaminhei um pedido para o plantão da Defesa Civil Estadual solicitando alguma investigação para saber o que pode ter acontecido. Já é o terceiro tremor de terra na mesma região", disse Leandro da Rocha Vieira, coordenador da Defesa Civil de Pancas, ao repórter, da TV Gazeta

Scheila Haese mora em Lajinha e contou que estava na lanchonete da qual é proprietária quando sentiu o tremor. Ela explicou que estava fazendo atendimentos, pois o estabelecimento ainda estava aberto, quando ouviu uma grande explosão. Em seguida, ela sentiu a terra tremer e contou que quase chegou a perder o equilíbrio. Por sorte, nada foi danificado.

"Ouvimos uma grande explosão, abafada e estrondo alto. Em seguida, sentimos um tremor nos pés, como se ficasse sem equilíbrio. Foram apenas segundos, mas foi assustador. Não danificou nada, mas em quase todo o município foi sentido" Scheila Haese - Dona de lanchonete

Outros moradores da região também relataram que sentiram toda a casa tremer. Partes como janelas, portas e até o forro do teto de residências teriam balançado. Floriano Schramm é um deles. "Estava em casa e o barulho foi grande e assustador. Tremeu as janelas", contou.

(27) 99603-1484 ou entrar em contato com o 193. Conforme indicado pela Defesa Civil de Pancas, em caso de ocorrências ou acidentes, a população deve entrar em contato com o órgão através do númeroou entrar em contato com o Corpo de Bombeiro s pelo

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor de terra ocorreu às 20h14 e teve magnitude preliminar de 1.4. O registro foi feito pelas estações operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (Sismousp).

OUTROS TREMORES EM LAJINHA

A população de Lajinha sofreu com tremores de terra em maio deste ano . Na ocasião, os moradores também relataram que ouviram estrondos fortes e sentiram as paredes balançando. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), a situação foi motivada por um abalo sísmico registrado na cidade vizinha de Águia Branca.

Na época, a Defesa Civil no município informou que registrou alguns chamados, esteve no local e a primeira suspeita foi a detonação de rochas na mineração, mas não encontrou nenhum indício da atividade no local.

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registou o tremor em três estações diferentes: Barra de São Francisco, Rio Bananal e São João do Manteninha (MG), catalogado exatamente às 7h37 do dia 12 de maio, e com intensidade de 1,3 grau na Escala Richter — pouco significativo, segundo os especialistas. O evento teve seu epicentro registrado na cidade de Águia Branca, que faz limite com Pancas, segundo o órgão.