Moradores relatam novo tremor de terra em Lajinha de Pancas

Moradores da região de Lajinha, no interior de Pancas, município que fica no Noroeste do Espírito Santo, relataram terem ouvido uma forte explosão seguida de um tremor de terra, por volta das 20h desta terça-feira (13). O ocorrido foi confirmado pela Defesa Civil de Pancas, mas as causas não foram descobertas e não houve registro de ocorrências.
"Pretendo fazer uma vistoria no local pela manhã. Encaminhei um pedido para o plantão da Defesa Civil Estadual solicitando alguma investigação para saber o que pode ter acontecido. Já é o terceiro tremor de terra na mesma região", disse Leandro da Rocha Vieira, coordenador da Defesa Civil de Pancas, ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta.
Scheila Haese mora em Lajinha e contou que estava na lanchonete da qual é proprietária quando sentiu o tremor. Ela explicou que estava fazendo atendimentos, pois o estabelecimento ainda estava aberto, quando ouviu uma grande explosão. Em seguida, ela sentiu a terra tremer e contou que quase chegou a perder o equilíbrio. Por sorte, nada foi danificado.
"Ouvimos uma grande explosão, abafada e estrondo alto. Em seguida, sentimos um tremor nos pés, como se ficasse sem equilíbrio. Foram apenas segundos, mas foi assustador. Não danificou nada, mas em quase todo o município foi sentido"
Outros moradores da região também relataram que sentiram toda a casa tremer. Partes como janelas, portas e até o forro do teto de residências teriam balançado. Floriano Schramm é um deles. "Estava em casa e o barulho foi grande e assustador. Tremeu as janelas", contou.
Conforme indicado pela Defesa Civil de Pancas, em caso de ocorrências ou acidentes, a população deve entrar em contato com o órgão através do número (27) 99603-1484 ou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor de terra ocorreu às 20h14 e teve magnitude preliminar de 1.4. O registro foi feito pelas estações operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (Sismousp).
OUTROS TREMORES EM LAJINHA
A população de Lajinha sofreu com tremores de terra em maio deste ano. Na ocasião, os moradores também relataram que ouviram estrondos fortes e sentiram as paredes balançando. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), a situação foi motivada por um abalo sísmico registrado na cidade vizinha de Águia Branca.
Na época, a Defesa Civil no município informou que registrou alguns chamados, esteve no local e a primeira suspeita foi a detonação de rochas na mineração, mas não encontrou nenhum indício da atividade no local.
O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registou o tremor em três estações diferentes: Barra de São Francisco, Rio Bananal e São João do Manteninha (MG), catalogado exatamente às 7h37 do dia 12 de maio, e com intensidade de 1,3 grau na Escala Richter — pouco significativo, segundo os especialistas. O evento teve seu epicentro registrado na cidade de Águia Branca, que faz limite com Pancas, segundo o órgão.
Atualização
14/07/2021 - 8:40
Após a publicação da reportagem, a Rede Sismográfica Brasileira confirmou o tremor de terra em Pancas, registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. O texto foi atualizado.