Tremor que assustou moradores em Vitória em 1972 ocorreu no RJ

Jornal veiculado no dia 25 de outubro de 1972 Crédito: Jornal A Gazeta | Arquivo

A informação foi confirmada pelo especialista George Sand, professor associado do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, que viu a matéria e entrou em contato com a reportagem a fim de dar mais detalhes sobre o primeiro tremor. "O abalo aconteceu em Campos, no Rio, e foi sentido em Vitória sim. Aquele tremor teve magnitude 4,8. Não aconteceu na Capital do Espírito Santo, mas os capixabas puderam sentir", disse.

"Nessa região, na costa que pega Rio de Janeiro, Vitória e até São Paulo, há diversos tremores. A atividade sísmica deles causa, pessoalmente, um contraste  além de fraturas, falhas geológicas, você tem ainda um colaborador, que é o contraste de cidade crosto-oceânica. Os tremores nessa costa são de magnitudes consideráveis" George Sand - Especialista

Abaixo, no ponto amarelo, o local em que foi registrado o epicentro do tremor em 1972:

No ponto amarelo, o local onde o epicentro do tremor foi registrado em 1972 Crédito: Reprodução | Rede Sismológica

Questionado se não teria sido um maremoto, o especialista explica: "Não é maremoto porque, na verdade, maremoto é quanto tem consequência dos efeitos de temperatura, de tempestade. Maremotos são consequências de tempestades. Aí vem os tsunamis, que são consequências de terremotos oceânicos", detalhou.

Mas apesar da existência dos pequenos abalos na costa oceânica, não há chance alguma de maremoto por aqui. "Não acontece porque esses são efeitos pequenos, a magnitude não é forte. O movimento dessa região é muito pequeno para causar qualquer adversidade maior. Não existe o movimento de empurrão como acontece no Japão, por exemplo. É deslocamento horizontal", finalizou.

DEU PRA SENTIR EM VITÓRIA

Conforme divulgou o jornal àquela época, os moradores da Grande Vitória foram surpreendidos em 24 de outubro de 1972, em uma terça-feira. O abalo sísmico deixou várias pessoas apavoradas. Muitos moradores deixaram suas casas ou locais de trabalho e correram pelas ruas assustados. Vidros quebraram, móveis balançaram e duas mulheres chegaram a desmaiar.

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O jornal A Gazeta noticiou o fato na época, e a redação chegou a receber várias ligações de pessoas assustadas com o acontecimento. A reportagem que veiculou no jornal do dia seguinte, 25 de outubro, apresentou a fala de um geofísico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cícero Moraes, que disse que o abalo tinha ocorrência tradicional e que o mesmo tremor chegou a ser sentido em Niterói, no Rio de Janeiro.

O tremor, diz a matéria, foi seguido de uma violenta explosão. Na época, o Observatório Nacional da Guanabara atribuiu o fenômeno à acomodação das camadas do solo em virtude da mudança brusca de temperatura, entretanto, não chegou a determinar o epicentro do abalo. "Faltando poucos minutos para as 13h, surgiram as primeiras notícias em relação ao tremor de terra. O Edifício Guruçá, na Praia da Costa, em Vila Velha, teve vários vidros de janelas trincados", diz a matéria.