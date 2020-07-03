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Sentido na Grande Vitória

Centro de Sismologia da USP confirma tremor em Vitória

A suspeita de moradores de Vitória foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (3). O sismo teve magnitude 1.9 (preliminar) e ocorreu nesta quinta-feira (2)

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 07:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 07:39
Tremor de terra em Vitória
Tremor de terra em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook Usp
O Centro de Sismologia da USP confirmou a suspeita de moradores de Vitória. "Demoramos, mas confirmamos, realmente ocorreu um tremor em Vitória/ES, sentido em diversas regiões da Grande Vitória. O sismo teve magnitude 1.9 (preliminar) e ocorreu ontem, 02/07 às 13:24 (horário local). O tremor foi registrado em ao menos 5 estações da RSBR @sismologiabr", escreveu a equipe da USP na página do Centro em uma rede social. 

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Nesta quinta-feira (2), moradores de Vitória e Vila Velha relataram ter sentido estrondo e tremor de terra. Morador do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, Everton dos Santos Gonçalves contou  que ouviu o barulho exatamente no horário em que o Centro de Sismologia da USP registrou o tremor. 
"Eu escutei um barulho, como se fosse uma trovoada bem longe. Foi rápido, menos de 3 segundos. Foi exatamente às 13h25", contou o morador de Vila Velha"
Everton dos Santos Gonçalves - Morador de Vila Velha
Nas redes sociais, moradores dos bairros Maruípe, Bonfim e Jaburu, em Vitória, também afirmaram ter ouvido o barulho. 

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