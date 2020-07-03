Centro de Sismologia da USP confirma tremor em Vitória

O Centro de Sismologia da USP confirmou a suspeita de moradores de Vitória. "Demoramos, mas confirmamos, realmente ocorreu um tremor em Vitória/ES, sentido em diversas regiões da Grande Vitória. O sismo teve magnitude 1.9 (preliminar) e ocorreu ontem, 02/07 às 13:24 (horário local). O tremor foi registrado em ao menos 5 estações da RSBR @sismologiabr", escreveu a equipe da USP na página do Centro em uma rede social.
Nesta quinta-feira (2), moradores de Vitória e Vila Velha relataram ter sentido estrondo e tremor de terra. Morador do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, Everton dos Santos Gonçalves contou que ouviu o barulho exatamente no horário em que o Centro de Sismologia da USP registrou o tremor.
"Eu escutei um barulho, como se fosse uma trovoada bem longe. Foi rápido, menos de 3 segundos. Foi exatamente às 13h25", contou o morador de Vila Velha"
Nas redes sociais, moradores dos bairros Maruípe, Bonfim e Jaburu, em Vitória, também afirmaram ter ouvido o barulho.