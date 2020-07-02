Moradores da Grande Vitória relatam estrondo e tremor de terra

Alguns moradores compararam o barulho com o de um trovão (na imagem, vista panorâmica de Vila Velha) Crédito: Ricardo Medeiros

Muitos moradores da Grande Vitória , principalmente da Capital, Vitória , e da cidade vizinha, Vila Velha , relataram sentir um tremor de terra, acompanhado de um estrondo parecido com um trovão, no início da tarde desta quinta-feira (2).

A Gazeta ouviu alguns relatos, inclusive o de Everton dos Santos Gonçalves, morador do bairro Divino Espírito Santo, em A reportagem deouviu alguns relatos, inclusive o de Everton dos Santos Gonçalves, morador do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , que contou ter ouvido o estrondo. "Como acompanho informações sobre as condições do tempo, olhei o céu, imagens de satélite, sites que registram raios. E sem nuvens, vi que não havia condições para trovoadas", disse.

"Eu escutei um barulho, como se fosse uma trovoada bem longe. Foi rápido, menos de 3 segundos. Foi exatamente às 13h25" Everton dos Santos Gonçalves - Morador do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha

Após o fato, Everton chegou a ver alguns relatos parecidos nas redes sociais, de moradores citando o estrondo com tremor, principalmente na região de Maruípe, em Vitória, no mesmo horário em que ele teria sentido o abalo.

"Também ouvi no Bonfim, achei que era trovoada, até comentei com meu neto", disse outra moradora. Líder comunitário do bairro Jaburu, Sebastião Luiz enviou um áudio em grupos dizendo que sentiu, em sua casa, uma vibração forte no solo, parecendo um terremoto ou grande explosão. "Várias pessoas da minha região sentiram também. Parece que houve um pequeno tremor de terra aqui na Capital. Vocês também sentiram?", questionou aos outros membros.

A TERRA TREMEU MESMO?

Ainda sem respostas concretas do que pode ter acontecido, a reportagem acionou vários órgãos para tentar entender o que causou o estrondo acompanhado do tremor de terra relatado pelos moradores.

De acordo com George Sand Leão, professor associado do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o sismógrafo da instituição não registrou nenhum evento de abalo sísmico no Espírito Santo . "Como foi um local muito específico na região, realmente a possibilidade de ser um tremor é pequena. Pode ser algum teste, ruído, mas possibilidade de ser um tremor que faz as coisas balançarem e as pessoas sentirem é muito baixa", explicou.

Existe a informação de que a estação da Rede Sismográfica Brasileira, operada pelo laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e localizada em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, registrou o evento, mas o epicentro do tremor ainda não foi confirmado. Já uma estação mais próxima, perto de Guarapari, não registrou o evento.

"Ainda não há confirmação clara, nem consideramos isso como um evento. Vamos estudar melhor para saber. O horário que eles registraram em Campos diverge em uma hora do relatado pelos moradores na Grande Vitória", afirma George Sand Leão.

Também checamos a possibilidade de algum acidente nas instalações de uma mineradora, o que foi descartado. A Defesa Civil de Vitória também disse que não houve nenhum chamado de problemas estruturais. A EDP também negou qualquer explosão ou anormalidade em instalações elétricas.