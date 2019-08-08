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Perto de Jacaraípe

Moradores relatam explosão e tremor de terra na Serra

Defesa Civil diz que não teve acionamentos na região

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:57
Moradores do Bairro das Laranjeiras, na Serra, relataram na tarde desta quinta-feira (8) um forte tremor na região. Luke Monteiro, que fez uma postagem no Facebook, narrou que estava dentro de casa e correu para a rua assustado quando sentiu o solo tremer.
> Tremor de magnitude de 2,1 graus assusta moradores no ES
"Foi por volta das 16h. As telhas balançaram, minhas irmãs também ficaram assustadas. Gravei stories no Instagram e de repente todos começaram a comentar que também sentiram o tremor. Foi coisa de segundos", relatou.
Internauta relatou tremor na Serra nesta quinta-feira Crédito: Reprodução | Facebook
Outro morador da região de Jacaraípe, identificado como Sidney Oliveira, informou para a reportagem que o tremor pode ser sentido até o bairro São Patrício — e que uma explosão absurda antecedeu o tremor. "Tremeram as paredes, até o meu filho que estava com fone conseguiu escutar", disse.
O Gazeta Online questionou a Defesa Civil sobre a ocorrência, mas o órgão disse que não atendeu nenhuma ocorrência no local, nem sobre explosão nem sobre tremor.
A reportagem também conversou com o professor George Sand Leão, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Segundo ele, não foi registrado nenhum abalo sísmico ou tremor de terra na região nesta quinta-feira (8).

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