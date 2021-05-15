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Susto

Terremoto de 4,3 na escala Richter é registrado no Pará

Tremor teve como epicentro a cidade e Breves, que fica a aproximadamente 220 quilômetros da capital do Estado, Belém

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2021 às 15:15
Terremoto aconteceu na cidade de Breves, a 220 km de Belém, no Pará
Terremoto aconteceu na cidade de Breves, a 220 km de Belém, no Pará Crédito: Marcos Santos/ Agência Pará
O Serviço Geológico do Brasil, que integra a Rede Sismográfica Brasileira, registrou um terremoto na região do município de Breves, no Pará, que fica a aproximadamente 220 km da capital Belém. O fenômeno ocorreu na tarde desta sexta-feira (14).
Moradores de pelo menos três municípios do arquipélago do Marajó sentiram um tremor de terra. Com o susto, o episódio logo virou comentários nas redes sociais. Ninguém ficou ferido e não foi registrado nenhum dano material. 
De acordo com nota do SGB, o tremor teve magnitude de 4,3 graus na escala Richter. A escala varia de zero a infinito, mas nunca foram registrados tremores acima de 10 graus. Entre um grau e outro, os efeitos são 10 vezes maiores. As informações são da Agência Brasil.
Além do SGB/CPRM, a RSBR é composta por especialistas das USP, UnB, UFRN, além do instituto de pesquisa Observatório Nacional, com mais de 80 estações espalhadas pelo Brasil. Estas estações têm um registro contínuo dos dados produzidos por movimentos da crosta terrestre e, quando ocorrem eventos sísmicos, as informações são analisadas para a determinação da localização, magnitude e outros parâmetros dos fenômenos físicos.
Entre as orientações à população durante a ocorrência desse fenômeno, os pesquisadores dizem que é preciso tentar manter a calma caso seja percebido que algo estranho. Se o cidadão estiver em casa ou apartamento, a orientação é não sair do local enquanto o terremoto estiver ocorrendo, visto que a correria para sair dos ambientes pode causar mais danos do que outras medidas.
Deve-se também ficar longe de janelas e locais onde objetos possam cair. Se possível, tentar ficar embaixo de uma mesa resistente ou embaixo de batentes de portas. Caso esteja em local aberto, a orientação é se afastar de áreas com a possibilidade de quedas de objetos volumosos, como prédios, postes, placas e árvores.

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