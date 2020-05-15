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Leonel Ximenes

TRE-ES repassa dinheiro de multas eleitorais para combate ao coronavírus

Em dois meses, foram destinados R$ 35 mil à Saúde, o que coloca o Tribunal Regional Eleitoral capixaba em 1° lugar do país em repasse de recursos para esse fim

Públicado em 

15 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está repassando recursos provenientes de multas eleitorais para o combate ao coronavírus no Estado. Nos últimos dois meses, zonas eleitorais do Estado repassaram R$ 35.156,72 a entidades da área da Saúde dos seus respectivos municípios. Foi priorizada a aquisição de materiais e equipamentos médicos.
Aliás, entre todos os Tribunais Regionais Eleitorais do país, o TRE capixaba é o que mais repassou dinheiro para ações de combate à Covid-19. A quantia representa cinco vezes mais que o TRE do Acre, segundo colocado em âmbito nacional, que destinou R$ 7.235,88 para a Saúde.
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu, por meio de ato normativo, que as penas pecuniárias (multas) de processos judiciais depositadas nas contas de cada uma das zonas eleitorais poderiam ser direcionadas para o combate ao coronavírus. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também publicou uma orientação nesse sentido.

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Normalmente, quando o juiz eleitoral determina uma multa em dinheiro, o recurso é utilizado para pagamento da vítima no processo. Mas, em alguns casos, quando não há vítima, o recurso é revertido para instituições de caridade ou entidades sem fins lucrativos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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