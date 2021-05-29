Tratoraço de Cid Gomes no Ceará movimenta o MP capixaba

O senador Cid Gomes avança com a retroescavadeira em direção a PMs amotinados em um quartel em Sobral, Ceará Crédito: Divulgação

Morador da capital portuguesa, o jornalista, pelo Twitter, afirmou que o ato do senador cearense foi correto e acrescentou: “Eu apoio tocar quantos tratores o antifascista quiser e também não tenho preconceitos de tacar outras máquinas agrícolas”, postou o brasileiro na mensagem acompanhada com figurinhas (emojis) dando gargalhadas.

A postagem do jornalista irritou um morador de Vitória , que levou o fato aos canais digitais do MPF e pediu providências contra o internauta alegando que a mensagem tinha cunho violento.

Acontece que depois da tramitação interna, o MPF se declarou incompetente para cuidar do caso e remeteu o processo ao Ministério Público Estadual.

A coluna apurou que o promotor encarregado do caso no Espírito Santo se posicionou pelo arquivamento da ação, por considerá-la desprovida de fundamento legal

ENTENDA O CASO

Em 19 de fevereiro de 2020, o senador Cid Gomes foi atingido por tiros de arma de fogo em Sobral, no Ceará, enquanto protestava, em cima de uma retroescavadeira, contra a paralisação de policiais militares do Estado.