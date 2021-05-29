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Leonel Ximenes

Tratoraço de Cid Gomes no Ceará movimenta o MP capixaba

Cidadão do ES denunciou jornalista brasileiro que mora em Portugal por ter apoiado ataque do senador contra a PM cearense

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

29 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O senador Cid Gomes avança com a retroescavadeira em direção a PMs amotinados em um quartel em Sobral, Ceará
O senador Cid Gomes avança com a retroescavadeira em direção a PMs amotinados em um quartel em Sobral, Ceará Crédito: Divulgação
Não, prezado leitor, você não leu errado: é isso mesmo. Um capixaba acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra um jornalista brasileiro radicado em Portugal e o caso acabou indo parar, vejam só, no Ministério Público capixaba.
A estranha conexão Vitória-Lisboa-Sobral começou quando o internauta, pelas redes sociais, apoiou o senador Cid Gomes (PDT) que, em fevereiro do ano passado, ameaçou jogar uma retroescavadeira em cima de PMs amotinados numa unidade militar no interior do Ceará.
Morador da capital portuguesa, o jornalista, pelo Twitter, afirmou que o ato do senador cearense foi correto e acrescentou: “Eu apoio tocar quantos tratores o antifascista quiser e também não tenho preconceitos de tacar outras máquinas agrícolas”, postou o brasileiro na mensagem acompanhada com figurinhas (emojis) dando gargalhadas.
A postagem do jornalista irritou um morador de Vitória, que levou o fato aos canais digitais do MPF e pediu providências contra o internauta alegando que a mensagem tinha cunho violento.

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Acontece que depois da tramitação interna, o MPF se declarou incompetente para cuidar do caso e remeteu o processo ao Ministério Público Estadual.
A coluna apurou que o promotor encarregado do caso no Espírito Santo se posicionou pelo arquivamento da ação, por considerá-la desprovida de fundamento legal

ENTENDA O CASO

Em 19 de fevereiro de 2020, o senador Cid Gomes foi atingido por tiros de arma de fogo em Sobral, no Ceará, enquanto protestava, em cima de uma retroescavadeira, contra a paralisação de policiais militares do Estado.
Ex-governador do Ceará e irmão do presidenciável Ciro Gomes, Cid havia convocado a população pelas redes sociais para se levantar contra os policiais, aos quais acusou de impor terror à sociedade. O parlamentar recebeu alta médica quatro dias após ser baleado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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