Trânsito no ES tem veículos cada vez mais “experientes”. Entenda

Trânsito na Rodovia do Sol em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um a cada três veículos no Espírito Santo já superou a “maioridade”, segundo levantamento realizado pelo especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, a partir de dados do Observatório do Trânsito do Detran-ES

O jurista considerou para a análise a frota ativa, que é atualmente de 2.425.310 veículos. Desse total, 885.390 foram fabricados a partir de 2006. “Nos chama a atenção que 474.501 foram fabricados entre 2006 e 2010, 229.314 entre 2000 e 2005 e 181.575 entre 1996 e 2000. É um ativo muito grande que circula nas ruas e nas estradas”, frisou.

O especialista aponta que carro e motocicleta mais “experientes” não são sinônimos de velhos, mas que é preciso redobrar a atenção quanto à manutenção.

“É semelhante com o corpo humano, necessitando de mais observações para que a máquina possa funcionar adequadamente. É preciso observar os freios, por exemplo, além de toda a estrutura do veículo”, recomendou.