Trânsito no ES tem veículos cada vez mais “experientes”. Entenda

Um a cada três veículos no Espírito Santo já superou a “maioridade”, segundo levantamento realizado pelo especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, a partir de dados do Observatório do Trânsito do Detran-ES
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O jurista considerou para a análise a frota ativa, que é atualmente de 2.425.310 veículos. Desse total, 885.390 foram fabricados a partir de 2006. “Nos chama a atenção que 474.501 foram fabricados entre 2006 e 2010, 229.314 entre 2000 e 2005 e 181.575 entre 1996 e 2000. É um ativo muito grande que circula nas ruas e nas estradas”, frisou.
O especialista aponta que carro e motocicleta mais “experientes” não são sinônimos de velhos, mas que é preciso redobrar a atenção quanto à manutenção.
“É semelhante com o corpo humano, necessitando de mais observações para que a máquina possa funcionar adequadamente. É preciso observar os freios, por exemplo, além de toda a estrutura do veículo”, recomendou.
Marçal orienta que haja conscientização para a preservação, como medida para reduzir a violência no trânsito. “Fazendo a sua parte, já é um bom caminho para que evitemos tragédias. Não raro ouvimos histórias de pessoas que perderam suas vidas ou que tiveram sequelas permanentes de sinistros por causa de problemas de manutenção, como dos freios. É bacana ver uma frota variada nas ruas, mas também precisamos nos conscientizar acerca dos cuidados.”