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Leonel Ximenes

Vai começar a “guerra das feijoadas” no ES. E a 1ª batalha já tem data

Disputa nas quadras, muito saborosas e pacíficas, mobilizam as escolas de samba capixabas

Públicado em 

16 jul 2024 às 16:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Feijoada do restaurante Casa Suá, no Hortomercado, em Vitória
As feijoadas nas quadras das escolas de samba vão de agosto a novembro Crédito: Patricia Salles
O Carnaval no Sambão do Povo será em fevereiro do ano que vem, mas é no mês de agosto, daqui a alguns dias, que começa uma série de batalhas, muito saborosas e pacíficas, que mobilizam as escolas de samba capixabas: a famosa “guerra das feijoadas”.
Nos próximos quatro meses, cada agremiação que desfila no Sambão vai promover a sua feijoada na quadra, tendo em comum a certeza de que tem a melhor receita do prato de origem afro-brasileira mais famoso do país. As maiores agremiações não economizaram nos ingredientes.
A postagem, nas redes sociais de três escolas de samba (Piedade, Boa Vista e MUG), do convite para as feijoadas
A postagem, nas redes sociais de três escolas de samba (Piedade, Boa Vista e MUG), do convite para as feijoadas Crédito: Redes sociais
“A melhor feijoada de Vitória está chegando”, escreveu a tradicionalíssima Piedade em suas redes sociais. “A melhor feijoada do Carnaval capixaba”, devolveu Xumbrega, intérprete de samba e presidente da Boa Vista. A atual campeã colocou ainda tempero na iguaria: “A mais gostosa, a mais esperada, a mais badalada”, enumerou a MUG.

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A tradição das feijoadas é levada tão a sério que a Liesge, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, até divulgou a agenda da comilança.

O CALENDÁRIO DAS FEIJOADAS

  • 4 de agosto - Piedade
  • 11 de agosto - MUG
  • 8 de setembro - Novo Império
  • 14 de setembro - Boa Vista
  • 13 de outubro - Chegou o Que Faltava
  • 10 de novembro - Jucutuquara
  • 17 de novembro - Imperatriz do Forte

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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