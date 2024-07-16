Vai começar a “guerra das feijoadas” no ES. E a 1ª batalha já tem data

O CALENDÁRIO DAS FEIJOADAS
- 4 de agosto - Piedade
- 11 de agosto - MUG
- 8 de setembro - Novo Império
- 14 de setembro - Boa Vista
- 13 de outubro - Chegou o Que Faltava
- 10 de novembro - Jucutuquara
- 17 de novembro - Imperatriz do Forte
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