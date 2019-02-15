Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Transcol tem menos passageiros e frota mais velha

Em 2018, foram 68.726.754 passageiros. Já em 2017 foram 70.538.560 pagantes. Queda de 1.811.806 passageiros

Vitória
Publicado em 15/02/2019 às 22h18
Atualizado em 07/10/2019 às 19h16


