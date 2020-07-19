Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Touro Moreno recebe no ES faixa preta do jiu-jítsu aos 82 anos de idade

Pugilista, que havia recebido a faixa marrom há mais de 50 anos, foi homenageado por mestres do tatame

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 11:24

Públicado em 

19 jul 2020 às 11:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcelo Guimarães, Touro Moreno, Alexandre Kaveira e Ariane Guarnier: homenagem ao velho lutador
Marcelo Guimarães, Touro Moreno, Alexandre Kaveira e Ariane Guarnier: homenagem ao velho lutador Crédito: Renato Paoliello Filho/Vibes Company Co.
Nunca é tarde para ser reconhecido, mesmo que a trajetória de vitórias no tatame tenha sido interrompida há mais de meio século. Estamos falando de um vencedor, Adegard Câmara Florentino, o Touro Moreno, pai dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão.
Aos 82 anos de idade, o famoso pugilista, por mérito e reconhecimento, foi graduado faixa preta de jiu-jítsu, neste sábado (18), em Vila Velha, pela professora e campeã brasileira e mundial Ariane Guarnier na presença dos mais expressivos mestres do Estado.
É a coroação de uma trajetória vitoriosa que começou no longínquo 1964, época que remete ao início do período de trevas que cobriu o país. Mas também foi o ano em que Touro Moreno chegou à faixa marrom, que recebeu da lenda do esporte Hélio Gracie. A vida, entretanto, é feita de escolhas, e Touro escolheu a luta livre e ficou por mais de 50 anos sem usar o quimono, que ontem vestiu com muito orgulho.

Veja Também

Esquiva Falcão vira entregador de pizza para superar período sem lutas

Sem ringue, Touro Moreno até tentou vender casa que recebeu de Huck

O ex-pugilista e lutador de vale-tudo do Brasil, notório por ter empatado o embate contra Waldemar Santana, que na época havia vencido o quase imbatível Hélio Gracie, estava acompanhado de toda a família, na Academia Além dos Tatames. Ele diz que a homenagem significou para ele a realização do seu maior sonho.
“Foi o melhor presente de aniversário que poderia ter recebido”, disse emocionado o ex-lutador. Antes da troca de faixa, Touro Moreno mostrou que ainda preserva a velha habilidade que encantou plateias pelo país afora com rápidas demonstrações, sob aplausos dos mestres do jiu-jítsu
Respeitando as normas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, a graduação foi fechada e contou apenas com a presença dos mestres faixas pretas do Estado, todos devidamente protegidos por máscaras e com um só propósito: homenagear e reconhecer Touro Moreno, pai de 18 filhos, e que continua a sua luta incessante, agora por uma vida mais digna.

Aos 82 anos, Touro Moreno recebe faixa preta do jiu-jítsu

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados