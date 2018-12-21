Aos 80 anos, Touro Moreno subirá ao ringue mais uma vez neste sábado

A idade parece não impor limites a Touro Moreno. No auge dos 80 anos de vida, a lenda do boxe capixaba e brasileiro, subirá mais uma vez ao ringue. Neste sábado (22), o pai dos medalhistas olímpicos, Esquiva e Yamaguchi Falcão medirá forças contra Edimar Joaquim da Silva, 20 anos mais novo e atleta da Academia Vitória do Corpo. O combate será na Apae de Campo Grande, em Cariacica.

Touro Moreno vai subir ao ringue mais uma vez neste sábado (22) Crédito: Ricardo Medeiros

Bem preparado para a luta, Touro conta que o desafio surgiu por acaso. "Na verdade eu iria fazer uma apresentação há umas semanas em Campo Grande, em Cariacica, mas o evento acabou não acontecendo. Só que ele estava lá e acabou me desafiando. Eu aceitei e acertamos a data e o local", explicou Touro.

Confiante como sempre, a lenda dos ringues garantiu que os 20 anos de diferença entre eles, além do oponente ser mais alto não são motivos de preocupação. "Ele está meio pesado. Estou com 68 kg, sou bem mais rápido e chego primeiro. Tô bem, com 80 anos, mas ainda dou trabalho. Não o conheço muito bem, sei que ele trabalha como ferreiro e também é poeta", disse.