Time paulista joga no ES e retorna pelo Aeroporto de Linhares

A equipe do interior paulista, que joga nesta noite pela Copa do Brasil contra o Nova Venécia
, em Águia Branca, vai retornar para São Paulo por Linhares
, que fica a 130 quilômetros de distância do local da partida.
A delegação do Botafogo-SP chegou nesta segunda-feira (19) ao Espírito Santo pelo Aeroporto de Vitória e foi de ônibus para Colatina, onde se hospedou.
O tricolor de Ribeirão Preto viajará de volta em um voo fretado a bordo de um avião modelo ATR 72, da Voepass, antiga Passaredo, empresa que tem sede na mesma cidade do interior paulista. A ação foi intermediada pela estatal Infraero, responsável pela gestão e operação do Aeroporto de Linhares desde agosto de 2023.
Depois de uma interminável novela, com sucessivos adiamentos, o Aeroporto Regional de Linhares, inaugurado em abril de 2023, passou por obras de expansão da pista e construção de um novo terminal de passageiros. O governo do Estado também investiu na aquisição e instalação do Papi, um equipamento de auxílio para pousos exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a operação de aeronaves a jato.
Em dezembro, iniciaram-se os voos comerciais conectando o Aeroporto de Linhares ao Aeroporto de Confins, operados diariamente pela Azul.