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Leonel Ximenes

Time paulista joga no ES e retorna pelo Aeroporto de Linhares

Voo para São Paulo, fretado, será operado pela empresa Voepass, antiga Passaredo

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 15:57

Públicado em 

20 fev 2024 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Aeroporto Regional de Linhares foi inaugurado em abril de 2023
O Aeroporto Regional de Linhares foi inaugurado em abril de 2023 Crédito: Semobi
Inaugurado oficialmente em abril do ano passado e com uma operação diária entre a cidade do Norte capixaba e o Aeroporto de Confins, na Grande BH, o Aeroporto de Linhares será utilizado na madrugada desta quarta-feira (21) pela delegação do time do Botafogo de Ribeirão Preto.
A equipe do interior paulista, que joga nesta noite pela Copa do Brasil contra o Nova Venécia, em Águia Branca, vai retornar para São Paulo por Linhares, que fica a 130 quilômetros de distância do local da partida.
A delegação do Botafogo-SP chegou nesta segunda-feira (19) ao Espírito Santo pelo Aeroporto de Vitória e foi de ônibus para Colatina, onde se hospedou.
O tricolor de Ribeirão Preto viajará de volta em um voo fretado a bordo de um avião modelo ATR 72, da Voepass, antiga Passaredo, empresa que tem sede na mesma cidade do interior paulista. A ação foi intermediada pela estatal Infraero, responsável pela gestão e operação do Aeroporto de Linhares desde agosto de 2023.

DEMOROU, MAS AEROPORTO DECOLOU

Depois de uma interminável novela, com sucessivos adiamentos, o Aeroporto Regional de Linhares, inaugurado em abril de 2023, passou por obras de expansão da pista e construção de um novo terminal de passageiros. O governo do Estado também investiu na aquisição e instalação do Papi, um equipamento de auxílio para pousos exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a operação de aeronaves a jato.
Em dezembro, iniciaram-se os voos comerciais conectando o Aeroporto de Linhares ao Aeroporto de Confins, operados diariamente pela Azul.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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