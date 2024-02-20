Time paulista joga no ES e retorna pelo Aeroporto de Linhares

O Aeroporto Regional de Linhares foi inaugurado em abril de 2023 Crédito: Semobi

A equipe do interior paulista, que joga nesta noite pela Copa do Brasil contra o Nova Venécia , em Águia Branca, vai retornar para São Paulo por Linhares , que fica a 130 quilômetros de distância do local da partida.

A delegação do Botafogo-SP chegou nesta segunda-feira (19) ao Espírito Santo pelo Aeroporto de Vitória e foi de ônibus para Colatina, onde se hospedou.

O tricolor de Ribeirão Preto viajará de volta em um voo fretado a bordo de um avião modelo ATR 72, da Voepass, antiga Passaredo, empresa que tem sede na mesma cidade do interior paulista. A ação foi intermediada pela estatal Infraero, responsável pela gestão e operação do Aeroporto de Linhares desde agosto de 2023.

DEMOROU, MAS AEROPORTO DECOLOU

Depois de uma interminável novela, com sucessivos adiamentos, o Aeroporto Regional de Linhares, inaugurado em abril de 2023, passou por obras de expansão da pista e construção de um novo terminal de passageiros. O governo do Estado também investiu na aquisição e instalação do Papi, um equipamento de auxílio para pousos exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a operação de aeronaves a jato.