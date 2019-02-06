O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Terminal de Itaparica pode ser reaberto em quatro meses
Segundo o diretor-geral do Iopes, Luiz César Maretto Coura, se o processo burocrático for rápido, incluindo a licitação do material, o terminal estará funcionando até junho próximo
