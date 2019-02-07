Terminal de Itaparica pode ser reaberto em quatro meses

Até parte do telhado do Terminal de Itaparica ruiu com um vendaval. Crédito: Gazeta Online

O Instituto de Obras Públicas do Estado está avaliando modelos de lona tensionada para fazer a cobertura do Terminal de Itaparica, que está interditado desde julho de 2018. Segundo o diretor-geral do Iopes, Luiz César Maretto Coura, se o processo burocrático for rápido, incluindo a licitação do material, o terminal estará funcionando até junho próximo.

O material

Maretto explica que a lona tensionado é um material largamente utilizado em coberturas, autolavável e tem vida útil em torno de 40 anos. O diretor do Iopes diz que, além da lona, é preciso recuperar o piso do terminal, trabalho que pode ser feito em 90 dias. O custo da nova cobertura ainda está sendo avaliado.

A igualdade

O vereador Vinícius Simões (PPS) apresentou projeto de resolução que equipara o salário dos vereadores de Vitória ao dos professores da rede municipal. Os vereadores recebem R$ 8.370, enquanto os professores da Capital ganham de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil.

Cortando na carne

Roberto Martins (PTB), por sua vez, está propondo que os vereadores de Vitória recebam R$ 4.185, a metade do que ganham hoje.

No discurso

Desde o ano passado, se fala em redução de salário na CMV. Mas, até agora, as boas intenções não passaram disso. De boas intenções.

Ele com elas

Três dias depois de tomar posse, o secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, subiu a Piedade para conversar com os moradores. Na quinta-feira passada, ele só conseguiu ingressar na comunidade graças a cinco mulheres que são lideranças comunitárias do morro.

Infância violentada

Bruno, que optou por não ter assessor, policial ou segurança para acompanhá-lo na visita, conta que ficou comovido ao conhecer uma criança, de apenas de 5 anos de idade, que indicava locais de assassinatos na Piedade.

Estado paralelo

“Vi casas abandonadas, pessoas trancadas em suas residências, pouquíssimo movimento no morro e muito medo”, descreve o secretário, que planeja ações para a comunidade refém do tráfico e da violência.

Vamos torcer

O DER-ES garante que a Avenida Leitão da Silva estará pronta em agosto.

O aval

Josias da Vitória (PPS) não teve o apoio explícito do governador para se tornar o novo coordenador da bancada federal capixaba. Casagrande (PSB), consultado pelo deputado, deu apenas o aval para ele se “viabilizar” na disputa.

Sem movimento

Segundo a coluna apurou, o governador não fez nenhum movimento contra as aspirações do deputado Evair de Melo (PP), que também almejava a liderança da bancada. Manteve-se neutro embora satisfeito com a liderança nas mãos de Da Vitória.

Indigestão

A propósito da escolha do líder da bancada, não convidem para a mesma mesa os deputados Da Vitória e Sérgio Vidigal (PDT).

Pelo maior

Bruno Lamas (PSB) assumiu a Secretaria Estadual do Trabalho, mas optou por continuar recebendo o salário de deputado, de R$ 25,3 mil. Um secretário recebe pouco mais de R$ 16 mil.

31º salário

Dessa forma, a Assembleia vai pagar salário para 31 parlamentares, incluindo o do suplente de Lamas, o deputado Freitas (PSB).

Por cima

O PPS está fazendo bonito: além de ter o coordenador da bancada federal (Da Vitória), emplacou uma suplência na mesa do Senado com Marcos Do Val.

Craque em Bíblia

O deputado Danilo Bahiense (PSL), que é evangélico, conhece tanto a Bíblia que na terça-feira, na abertura da sessão da Assembleia, proclamou o versículo do dia sem precisar ler o livro sagrado.

Passou

A Câmara de Vila Velha aprovou, por unanimidade, as contas do ex-prefeito Rodney Miranda relativas a 2013.

Convite

O ex-governador Paulo Hartung foi convidado para ser chanceler da UVV. Vai dar a resposta em breve.

Alô, Ibovespa!