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Leonel Ximenes

Tem novidade no ar, tem novidade na terra no ES

Concessionárias que administram o Aeroporto de Vitória e a BR 101 anunciam inovações nas suas rotinas operacionais

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:01

Públicado em 

02 set 2021 às 18:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Chuva na pista do Aeroporto de Vitória e nova tinta de sinalização na BR 101: sustentabilidade e segurança
Chuva na pista do Aeroporto de Vitória e nova tinta de sinalização na BR 101: sustentabilidade e segurança Crédito: Zurich Airport e Eco101
As concessionárias que administram o Aeroporto de Vitória e a BR 101 estão lançando novidades. A Zurich Airport instalou um sistema de captação e uso de águas da chuva, enquanto a Eco101 começou a testar uma nova tinta de demarcação na pista que é considerada mais resistente, estável e visível.
A captação da água no aeroporto é realizada na cobertura do terminal e do estacionamento. A água é armazenada em uma cisterna e posteriormente enviada a um sistema de tratamento de filtração e cloração.

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Por fim, toda a água de chuva captada é direcionada e reutilizada nas bacias sanitárias do terminal e no sistema de combate ao incêndio do aeroporto, resultando em ganhos econômicos e ambientais.
Somente nos últimos dois meses, já foram tratados 658 mil litros de água de chuva, o equivalente a 22 caminhões-pipa.

NOVA TINTA NA PISTA DA BR 101

Na rodovia federal, por sua vez, a Eco101 está testando uma nova tinta de demarcação na pista que tem tecnologia epóxi-acrílica à base de água. O novo material, segundo a concessionária, proporciona resultados com maior durabilidade, estabilidade de cor, resistência à abrasão e visibilidade diurna e noturna.

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A aplicação foi feita entre os quilômetros 297 e 302, em Viana, e os quilômetros 452 e 457, em Mimoso do Sul. As equipes da Eco101 farão um acompanhamento durante os próximos 12 meses para comparar com o material utilizado atualmente, à base de tinta acrílica emulsionada em água com a nova tinta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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