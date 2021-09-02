Tem novidade no ar, tem novidade na terra no ES

As concessionárias que administram o Aeroporto de Vitória
e a BR 101
estão lançando novidades. A Zurich Airport instalou um sistema de captação e uso de águas da chuva, enquanto a Eco101 começou a testar uma nova tinta de demarcação na pista que é considerada mais resistente, estável e visível.
A captação da água no aeroporto é realizada na cobertura do terminal e do estacionamento. A água é armazenada em uma cisterna e posteriormente enviada a um sistema de tratamento de filtração e cloração.
Por fim, toda a água de chuva captada é direcionada e reutilizada nas bacias sanitárias do terminal e no sistema de combate ao incêndio do aeroporto, resultando em ganhos econômicos e ambientais.
Somente nos últimos dois meses, já foram tratados 658 mil litros de água de chuva
, o equivalente a 22 caminhões-pipa.
Na rodovia federal, por sua vez, a Eco101 está testando uma nova tinta de demarcação na pista que tem tecnologia epóxi-acrílica à base de água. O novo material, segundo a concessionária, proporciona resultados com maior durabilidade, estabilidade de cor, resistência à abrasão e visibilidade diurna e noturna.
A aplicação foi feita entre os quilômetros 297 e 302, em Viana
, e os quilômetros 452 e 457, em Mimoso do Sul
. As equipes da Eco101 farão um acompanhamento durante os próximos 12 meses para comparar com o material utilizado atualmente, à base de tinta acrílica emulsionada em água com a nova tinta.