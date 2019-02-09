Tecnologia impede mil fraudes nos ônibus de Vitória

No ano passado foram descobertas cerca de mil fraudes nos cartões de estudante e gratuidade do sistema municipal de transporte público de Vitória. O estelionato foi impedido devido à biometria facial, tecnologia implantada na Capital desde outubro de 2013.
Desde então, quase 5 mil fraudes foram descobertas e os fraudadores tiveram seus cartões bloqueados. O sistema capta imagens do usuário por meio de uma câmera instalada acima do validador do cartão, compara com a foto cadastrada no banco de dados do Setpes e faz o reconhecimento facial do usuário.
Tem gente sugerindo que a sede do Iema vá de Cariacica para a orla marítima. Só assim o órgão ambiental perceberia melhor a chuva de pó preto sobre a Grande Vitória.
Em menos de dois anos, a Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus está com seu nono secretário.
Empresa pode operar sem destruir, poluir e matar. É possível.
Tem servidor comissionado de órgão público, com grande responsabilidade, ficando conhecido por sua soneca vespertina. Ele é observado por colegas que passam nos corredores e já virou alvo de conversas paralelas.
Moradores denunciam que estão ocorrendo muitos assaltos na rua lateral do Shopping Praia da Costa, onde fica o ponto do Bike GV.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou que não vai ter mais radares móveis nas rodovias estaduais goianas. “Era uma indústria de multas, sem finalidade educativa”, considerou o governador.
O secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, vai desfilar na Novo Império, cujo enredo fala sobre feminicídio.
Isso tudo é tragédia ou descaso?