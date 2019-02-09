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Leonel Ximenes

Tecnologia impede mil fraudes nos ônibus de Vitória

O estelionato foi impedido devido à biometria facial, tecnologia implantada na Capital desde outubro de 2013

Públicado em 

08 fev 2019 às 21:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Reconhecimento facial vem impedindo fraudes nos ônibus Crédito: Divulgação
No ano passado foram descobertas cerca de mil fraudes nos cartões de estudante e gratuidade do sistema municipal de transporte público de Vitória. O estelionato foi impedido devido à biometria facial, tecnologia implantada na Capital desde outubro de 2013.
Como funciona
Desde então, quase 5 mil fraudes foram descobertas e os fraudadores tiveram seus cartões bloqueados. O sistema capta imagens do usuário por meio de uma câmera instalada acima do validador do cartão, compara com a foto cadastrada no banco de dados do Setpes e faz o reconhecimento facial do usuário.
Muda, Iema!
Tem gente sugerindo que a sede do Iema vá de Cariacica para a orla marítima. Só assim o órgão ambiental perceberia melhor a chuva de pó preto sobre a Grande Vitória.
7, 8, 9...
Em menos de dois anos, a Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus está com seu nono secretário.
Constatação
Empresa pode operar sem destruir, poluir e matar. É possível.
O sono dos justos
Tem servidor comissionado de órgão público, com grande responsabilidade, ficando conhecido por sua soneca vespertina. Ele é observado por colegas que passam nos corredores e já virou alvo de conversas paralelas.
Assaltódromo
Moradores denunciam que estão ocorrendo muitos assaltos na rua lateral do Shopping Praia da Costa, onde fica o ponto do Bike GV.
Sem radar
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou que não vai ter mais radares móveis nas rodovias estaduais goianas. “Era uma indústria de multas, sem finalidade educativa”, considerou o governador.
Na pista
O secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, vai desfilar na Novo Império, cujo enredo fala sobre feminicídio.
Alô, Brasil!
Isso tudo é tragédia ou descaso?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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