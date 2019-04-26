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Leonel Ximenes

Taxa em ingresso pela internet pode voltar, mas com restrições

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 17:31

Públicado em 

26 abr 2019 às 17:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A proibição de cobrança de taxa para venda de ingressos na internet está em vigor há uma semana no ES. Crédito: Divulgação
Autor da lei que proíbe a cobrança de taxas na venda de ingressos pela internet para eventos como cinema, shows e teatro no Espírito Santo, o deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) vai apresentar na Assembleia um projeto para modificar a sua própria lei, sancionada pelo governador Casagrande na semana passada.
O parlamentar, que se reuniu com representantes da associação de produtores de espetáculos, se diz convencido de que a nova legislação pode causar transtornos a pessoas que, por exemplo, moram no interior ou em outros Estados e desejam garantir seu lugar antecipadamente, sem correr riscos de não encontrar mais ingressos na bilheteria.
"Meu objetivo com a lei era impedir uma prática comum em que o consumidor era obrigado a pagar a chamada 'taxa de conveniência', além de impedir que quem comprar ingresso pela internet tenha que enfrentar filas para retirar seu ingresso no local do espetáculo. Com a emenda que estou propondo, a taxa de conveniência somente poderá ser novamente cobrada desde que o consumidor tenha à sua disposição um local para adquirir o ingresso sem o pagamento da taxa de conveniência, mas neste caso ele irá retirar seu ingresso num local separado e sem cobrança de taxa adicional", explica Pazolini.
De acordo com a lei em vigor, o estabelecimento ou pessoa física que fizer a cobrança da taxa pode pagar uma multa de até R$ 68,4 mil.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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