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Leonel Ximenes

"Surto de bondade" na Câmara de Vitória: salário zero e dinheiro devolvido

Tem parlamentar propondo abrir mão dos vencimentos até durar a pandemia do coronavírus e tem gente querendo reduzir em até R$ 3,2 milhões o orçamento da Casa

Públicado em 

13 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória - Editoria: Política - GZ
Câmara de Vereadores de Vitória: recursos para combater a pandemia da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Em tempos de pandemia, um surto de bondade parece que está contaminando positivamente alguns vereadores da Câmara de Vitória. Tudo começou com um grupo de parlamentares propondo o corte de 30% nos seus salários enquanto durar as medidas de emergência impostas pelo Estado e pela prefeitura.
Agora a iniciativa é de Luiz Emanuel Zouain, do Cidadania e aliado do prefeito Luciano Rezende, que apresentou um projeto de lei que prevê o corte total do salário dos 15 vereadores da Capital enquanto durar a pandemia.
Emanuel, que acaba de deixar o cargo de secretário municipal do Meio Ambiente para retomar o seu mandato na Câmara de Vitória, foi contra o projeto do corte de 30% apresentado por seus colegas.
“A ajuda mais substancial que a Câmara poderia dar neste momento seria a redução do seu próprio orçamento. Por entender que 30% de redução de nossos vencimentos é algo irrisório para esse momento, proponho uma contribuição integral dos vencimentos dos vereadores para que essa ajuda possa, de fato, ter um efeito mais abrangente”, justifica.

VEREADOR PROPÕE DEVOLVER ATÉ R$ 3,2 MILHÕES À PMV

Outra proposta do pacote de bondades foi iniciativa do vereador Vinícius Simões, também do Cidadania. Ele apresentou uma emenda modificativa à lei orçamentária concedendo ao Executivo o poder de transferir ou remanejar até 10% do orçamento da Câmara deste ano para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Simões calcula que se sua emenda for aprovada, a Prefeitura de Vitória pode reduzir em até R$ 3,2 milhões o orçamento de 2020 da Câmara, que é de R$ 32,1 milhões - R$ 4,3 milhões a mais que no ano passado, segundo ele.

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“Estou criando um abaixo-assinado para rodar na cidade pela internet para coletar assinaturas a favor do projeto de lei. Na sessão da próxima quinta-feira vamos pedir urgência para a votação desse projeto na sessão virtual”, diz o vereador.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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