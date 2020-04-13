"Surto de bondade" na Câmara de Vitória: salário zero e dinheiro devolvido

Agora a iniciativa é de Luiz Emanuel Zouain, do Cidadania e aliado do prefeito Luciano Rezende
, que apresentou um projeto de lei que prevê o corte total do salário dos 15 vereadores da Capital enquanto durar a pandemia.
Emanuel, que acaba de deixar o cargo de secretário municipal do Meio Ambiente para retomar o seu mandato na Câmara de Vitória, foi contra o projeto do corte de 30% apresentado por seus colegas.
“A ajuda mais substancial que a Câmara poderia dar neste momento seria a redução do seu próprio orçamento. Por entender que 30% de redução de nossos vencimentos é algo irrisório para esse momento, proponho uma contribuição integral dos vencimentos dos vereadores para que essa ajuda possa, de fato, ter um efeito mais abrangente”, justifica.
Outra proposta do pacote de bondades foi iniciativa do vereador Vinícius Simões
, também do Cidadania. Ele apresentou uma emenda modificativa à lei orçamentária concedendo ao Executivo o poder de transferir ou remanejar até 10% do orçamento da Câmara deste ano para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Simões calcula que se sua emenda for aprovada, a Prefeitura de Vitória pode reduzir em até R$ 3,2 milhões o orçamento de 2020 da Câmara, que é de R$ 32,1 milhões - R$ 4,3 milhões a mais que no ano passado, segundo ele.
“Estou criando um abaixo-assinado para rodar na cidade pela internet para coletar assinaturas a favor do projeto de lei. Na sessão da próxima quinta-feira vamos pedir urgência para a votação desse projeto na sessão virtual”, diz o vereador.