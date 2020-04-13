"Surto de bondade" na Câmara de Vitória: salário zero e dinheiro devolvido

Câmara de Vereadores de Vitória: recursos para combater a pandemia da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Agora a iniciativa é de Luiz Emanuel Zouain, do Cidadania e aliado do prefeito Luciano Rezende , que apresentou um projeto de lei que prevê o corte total do salário dos 15 vereadores da Capital enquanto durar a pandemia.

Emanuel, que acaba de deixar o cargo de secretário municipal do Meio Ambiente para retomar o seu mandato na Câmara de Vitória, foi contra o projeto do corte de 30% apresentado por seus colegas.

“A ajuda mais substancial que a Câmara poderia dar neste momento seria a redução do seu próprio orçamento. Por entender que 30% de redução de nossos vencimentos é algo irrisório para esse momento, proponho uma contribuição integral dos vencimentos dos vereadores para que essa ajuda possa, de fato, ter um efeito mais abrangente”, justifica.

VEREADOR PROPÕE DEVOLVER ATÉ R$ 3,2 MILHÕES À PMV

Outra proposta do pacote de bondades foi iniciativa do vereador Vinícius Simões , também do Cidadania. Ele apresentou uma emenda modificativa à lei orçamentária concedendo ao Executivo o poder de transferir ou remanejar até 10% do orçamento da Câmara deste ano para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Simões calcula que se sua emenda for aprovada, a Prefeitura de Vitória pode reduzir em até R$ 3,2 milhões o orçamento de 2020 da Câmara, que é de R$ 32,1 milhões - R$ 4,3 milhões a mais que no ano passado, segundo ele.