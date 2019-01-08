Superlotação em presídios do ES provoca reunião de emergência

Centro de Detenção Provisória de Colatina: déficit do sistema preocupa o governo. Crédito: Divulgação

A superlotação dos presídios do Estado levou o governador Casagrande a convocar para hoje, às 14h, no Palácio Anchieta, um reunião com o Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensorias Públicas do Estado e da União e as Secretarias de Justiça e Planejamento.

Crime organizado

O governador quer discutir formas de desafogar o sistema prisional do ES, que tem um déficit de cerca de 9 mil vagas. O problema se agravou nos últimos anos porque os criminosos estão organizados além dos limites dos Estados, como está acontecendo neste momento no Ceará.

Dois anos depois...

Depois de mais de dois anos, o deputado Da Vitória (PPS) entrou ontem no gabinete do governador e foi recebido por Casagrande, seu aliado.

Um ano depois...

No último dia 2, fez exatamente um ano que o deputado Luiz Durão, preso acusado de estupro, foi batizado na Igreja Evangélica Batista de Linhares (IEBL).

Não era oficial

O veículo utilizado pelo deputado para ir ao motel com a menor era particular. Para alívio da direção da Assembleia, preocupada com um escândalo ainda maior.

Causa comum

Evangélica, Jacqueline Moraes foi à missa celebrada por dom Dario no Morro São Benedito, domingo. A vice-governadora ficou muito sensibilizada com a homilia do novo arcebispo de Vitória, que exortou a sociedade a olhar mais para os pobres.

Tuitando

Trump e Bolsonaro fizeram escola. O presidente da Assembleia, Erick Musso, começou ontem a utilizar o Twitter para anunciar algumas ações. Estreou comunicando a convocação extraordinária da Casa, amanhã, para ler o Orçamento do Estado.

Orgulho de pai

O delegado aposentado José Barreto Mendonça, de 81 anos, era só sorrisos na solenidade de troca de comando da PM. Ele é pai do novo comandante-geral, coronel Moacir Barreto, mas não foi a primeira vez que ele aplaudiu a chegada de um filho ao topo da carreira na polícia.

Orgulho de pai 2

O velho Mendonça também é pai de Gracimeri Gaviorno, ex-chefe da Polícia Civil do Estado. “Parece que vivi só para ver esse momento. Poucos tiveram em vida essa chance alcançada”, disse o orgulhoso pai.

Afinidades

Na mesma solenidade, chamou muita atenção a sintonia entre o secretário de Governo, Tyago Hoffmann, e o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes. Muitas conversas ao pé do ouvido.

Brejetuba é chique

Foi visto ontem nas ruas de Vitória um vistoso Corolla preto da Câmara Municipal de Brejetuba. O veículo custa cerca de R$ 100 mil.

Lá e cá

Ontem, dia de posse do novo presidente da Caixa em Brasília, os caixas eletrônicos do bancão do Centro de Vila Velha estavam com defeito e não aceitavam depósitos. As lotéricas, lotadas, agradecem.

Banqueiros, não abusem!

Ao dar a bênção durante a inauguração de uma agência bancária de uma cooperativa ontem, em Vitória, o pastor Danilo Fach, da Igreja Luterana, associou a abertura do banco a um episódio bíblico. “Abraão também abriu uma agência em Canaã”, lembrou.

O amor acima de tudo

Mas... o líder religioso alertou: embora o dinheiro seja bom para as pessoas, o amor a ele não pode estar acima do amor ao próximo.

Inspiração

O secretário de Segurança de Vila Velha, Oberacy Emmerich, quer comprar 10 veículos para a Guarda Municipal semelhantes aos novos carros em operação na Guarda de Vitória.

Nossa Arábia Saudita

Morar em São Mateus tem suas vantagens: o preço do litro da gasolina lá está valendo R$ 3,89.

Vai ficando...

Por falar em São Mateus: o prefeito Daniel da Açaí, que foi “cassado”, foi cassado mesmo?

O Brasil que trabalha

Um frigorífico de carne-seca do interior do Rio de Janeiro está prontinho para começar a operar em Bom Jesus do Norte, gerando 30 empregos diretos.

O Brasil que atrapalha

Mas ontem, um técnico do Iema disse à empresa que não tem um veículo disponível agora para fazer a vistoria do frigorífico, etapa necessária para sua instalação. Sem vistoria nada pode funcionar.

Alô, classe média!