Só para eles: cidade do ES inaugura a Casa do Homem

Na Casa do Homem, os pacientes contarão com uma equipe multidisciplinar Crédito: Ministério do Saúde/Divulgação

Em Colatina , os homens não vão ter mais desculpa para deixar de cuidar da sua saúde com profissionais especializados. É que nesta terça-feira (29), às 9h, será inaugurada a Casa do Homem, espaço voltado exclusivamente ao cuidado da saúde masculina.

A proposta da prefeitura, que administra o centro médico, é incentivar o cuidado preventivo entre os homens e oferecer em um só local médicos especializados.

Na nova unidade, os pacientes contarão com uma equipe multidisciplinar formada por clínico geral, cirurgião, proctologista, urologista, nutricionista, psiquiatra e psicólogo, além de uma equipe preparada para garantir acolhimento, escuta e tratamento completo, da prevenção ao acompanhamento terapêutico.

A Casa do Homem vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no bairro São Silvano, próximo à ACD. Para ter acesso aos serviços, o paciente deve passar primeiro por uma unidade de saúde do município. Com base nessa avaliação, o médico poderá emitir um encaminhamento para atendimento na Casa do Homem.

“A Casa do Homem é uma conquista para Colatina. Um espaço pensado para acolher, cuidar e, acima de tudo, promover a saúde masculina”, diz o prefeito Renzo Vasconcelos.