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Leonel Ximenes

Só para eles: cidade do ES inaugura a Casa do Homem

Espaço, administrado pela prefeitura, será voltado exclusivamente ao cuidado da saúde masculina

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

29 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na Casa do Homem, os pacientes contarão com uma equipe multidisciplinar
Na Casa do Homem, os pacientes contarão com uma equipe multidisciplinar Crédito: Ministério do Saúde/Divulgação
Em Colatina, os homens não vão ter mais desculpa para deixar de cuidar da sua saúde com profissionais especializados. É que nesta terça-feira (29), às 9h, será inaugurada a Casa do Homem, espaço voltado exclusivamente ao cuidado da saúde masculina.
A proposta da prefeitura, que administra o centro médico, é incentivar o cuidado preventivo entre os homens e oferecer em um só local médicos especializados.
Na nova unidade, os pacientes contarão com uma equipe multidisciplinar formada por clínico geral, cirurgião, proctologista, urologista, nutricionista, psiquiatra e psicólogo, além de uma equipe preparada para garantir acolhimento, escuta e tratamento completo, da prevenção ao acompanhamento terapêutico.
A Casa do Homem vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no bairro São Silvano, próximo à ACD. Para ter acesso aos serviços, o paciente deve passar primeiro por uma unidade de saúde do município. Com base nessa avaliação, o médico poderá emitir um encaminhamento para atendimento na Casa do Homem.
“A Casa do Homem é uma conquista para Colatina. Um espaço pensado para acolher, cuidar e, acima de tudo, promover a saúde masculina”, diz o prefeito Renzo Vasconcelos.
No Espírito Santo, o município de Aracruz, no Norte do Estado, tem um espaço semelhante de cuidado com a saúde masculina, chamado Casa Azul, que foi inaugurado em novembro de 2021.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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