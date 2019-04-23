Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Sistema que identifica digitais está inativo no ES há mais de um ano

A ferramenta está inoperante porque o convênio entre as Secretarias Estadual e Nacional da Segurança Pública está vencido desde o fim de 2017 e ainda não foi renovado, devido à burocracia

Vitória
Publicado em 23/04/2019 às 23h01
Atualizado em 06/10/2019 às 12h41


