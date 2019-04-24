Sistema que identifica digitais está inativo no ES há mais de um ano

Análises da perícia técnica são essenciais para elucidação de crimes.Crédito: Divulgação
A Polícia Civil do Espírito Santo está sem acesso ao sistema Afis, o mesmo que identificou as digitais do ex-ministro Geddel Vieira Lima nas notas de dinheiro encontradas em seu apartamento que somavam R$ 51 milhões. A ferramenta está inoperante porque o convênio entre as Secretarias Estadual e Nacional da Segurança Pública está vencido desde o fim de 2017 e ainda não foi renovado, devido à burocracia.
O prejuízo
O programa consegue identificar e cruzar dados de digitais. “Você não tem como comparar uma impressão digital colhida em local de crime. Com esse sistema, você saberia a qualificação do criminoso em minutos”, explica um policial que pediu sigilo da sua identificação.
De favor
Afis é a sigla em inglês para “Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais”, essencial para encontrar os mais diferentes tipos de criminosos. Quando necessário, os peritos estão pedindo favor à Polícia Federal para usar o programa, o que vem atrasando as identificações.
Tudo normal
O calor não foi embora, os semáforos continuam sem sincronia e o preço dos combustíveis aumentou outra vez.
O prefeito viajante
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, está de volta a Portugal. Vai participar, a partir de hoje, da Semana Brasil em Belmonte, cidade que visitou em novembro passado.
Pediu pra sair
Renzo Vasconcelos (PP) pediu desligamento da Comissão de Saúde da Assembleia. O deputado se diz insatisfeito porque, segundo ele, o governo do Estado não tem prestigiado o colegiado na definição das políticas de Saúde.
Desprestígio
A gota d’água, segundo apurou a coluna, foi a decisão recente do Palácio Anchieta de enviar cinco projetos do setor, com pedido de urgência, sem discuti-los com a Comissão.
Ele voltou
Paulo Brusqui, o discretíssimo, mas todo-poderoso assessor do primeiro governo Casagrande, reapareceu. Foi indicado pelo governador para o Conselho de Administração do Bandes.
Sem taxa
A Secretaria de Cultura da Ufes fez uma parceria com a empresa de vendas de ingressos on-line que atende o Teatro da Ufes. Não haverá mais cobrança de taxas de conveniência, conforme determina lei estadual que entrou em vigor recentemente.
O jantar
O presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, responde à coluna e diz que o carro da Secretaria de Educação de Iúna que foi visto em frente a uma boate em Meaípe, na última quarta à noite, estava a serviço de dirigentes da entidade que participavam de um jantar.
O transporte oficial
Segundo a Undime-ES, vários carros de Secretarias Municipais de Educação foram deslocados do Sesc Guarapari, onde os dirigentes estavam hospedados, até o restaurante no balneário, para participar de um jantar pago por uma editora de livros didáticos.
Ah, bom
“O restaurante onde aconteceu o jantar é vizinho da boate, por isso o carro estaria estacionado nas imediações”, diz a nota assinada por Lugão Britto.
Vai apurar
Em nota à coluna, a Prefeitura de Iúna promete apurar o caso.
Cariacica x Eco101
O prefeito Juninho acionou ontem o Ministério Público Federal para, novamente, cobrar da ANTT uma decisão sobre o impasse com a Eco101 quanto à iluminação da Rodovia do Contorno.
O argumento
A Prefeitura argumenta que implantou a iluminação em 2014, mas diz que até hoje a concessionária não assumiu a manutenção do sistema.
Tem música no céu
Professor da Fames e músico fundador da Orquestra Sinfônica do ES (Oses), Antônio Paulo Filho morreu ontem. No Dia Nacional do Choro.
No bolso
A Câmara de Vitória aprovou projeto de resolução, de Roberto Martins, que pune vereadores que atrasam ou faltam às sessões com desconto no salário.
Alô, General Mourão!
Os cavalos do Exército não são mais dóceis?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.