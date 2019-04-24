Sistema que identifica digitais está inativo no ES há mais de um ano

Análises da perícia técnica são essenciais para elucidação de crimes. Crédito: Divulgação

A Polícia Civil do Espírito Santo está sem acesso ao sistema Afis, o mesmo que identificou as digitais do ex-ministro Geddel Vieira Lima nas notas de dinheiro encontradas em seu apartamento que somavam R$ 51 milhões. A ferramenta está inoperante porque o convênio entre as Secretarias Estadual e Nacional da Segurança Pública está vencido desde o fim de 2017 e ainda não foi renovado, devido à burocracia.

O prejuízo

O programa consegue identificar e cruzar dados de digitais. “Você não tem como comparar uma impressão digital colhida em local de crime. Com esse sistema, você saberia a qualificação do criminoso em minutos”, explica um policial que pediu sigilo da sua identificação.

De favor

Afis é a sigla em inglês para “Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais”, essencial para encontrar os mais diferentes tipos de criminosos. Quando necessário, os peritos estão pedindo favor à Polícia Federal para usar o programa, o que vem atrasando as identificações.

Tudo normal

O calor não foi embora, os semáforos continuam sem sincronia e o preço dos combustíveis aumentou outra vez.

O prefeito viajante

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, está de volta a Portugal. Vai participar, a partir de hoje, da Semana Brasil em Belmonte, cidade que visitou em novembro passado.

Pediu pra sair

Renzo Vasconcelos (PP) pediu desligamento da Comissão de Saúde da Assembleia. O deputado se diz insatisfeito porque, segundo ele, o governo do Estado não tem prestigiado o colegiado na definição das políticas de Saúde.

Desprestígio

A gota d’água, segundo apurou a coluna, foi a decisão recente do Palácio Anchieta de enviar cinco projetos do setor, com pedido de urgência, sem discuti-los com a Comissão.

Ele voltou

Paulo Brusqui, o discretíssimo, mas todo-poderoso assessor do primeiro governo Casagrande, reapareceu. Foi indicado pelo governador para o Conselho de Administração do Bandes.

Sem taxa

A Secretaria de Cultura da Ufes fez uma parceria com a empresa de vendas de ingressos on-line que atende o Teatro da Ufes. Não haverá mais cobrança de taxas de conveniência, conforme determina lei estadual que entrou em vigor recentemente.

O jantar

O presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, responde à coluna e diz que o carro da Secretaria de Educação de Iúna que foi visto em frente a uma boate em Meaípe, na última quarta à noite, estava a serviço de dirigentes da entidade que participavam de um jantar.

O transporte oficial

Segundo a Undime-ES, vários carros de Secretarias Municipais de Educação foram deslocados do Sesc Guarapari, onde os dirigentes estavam hospedados, até o restaurante no balneário, para participar de um jantar pago por uma editora de livros didáticos.

Ah, bom

“O restaurante onde aconteceu o jantar é vizinho da boate, por isso o carro estaria estacionado nas imediações”, diz a nota assinada por Lugão Britto.

Vai apurar

Em nota à coluna, a Prefeitura de Iúna promete apurar o caso.

Cariacica x Eco101

O prefeito Juninho acionou ontem o Ministério Público Federal para, novamente, cobrar da ANTT uma decisão sobre o impasse com a Eco101 quanto à iluminação da Rodovia do Contorno.

O argumento

A Prefeitura argumenta que implantou a iluminação em 2014, mas diz que até hoje a concessionária não assumiu a manutenção do sistema.

Tem música no céu

Professor da Fames e músico fundador da Orquestra Sinfônica do ES (Oses), Antônio Paulo Filho morreu ontem. No Dia Nacional do Choro.

No bolso

A Câmara de Vitória aprovou projeto de resolução, de Roberto Martins, que pune vereadores que atrasam ou faltam às sessões com desconto no salário.

Alô, General Mourão!