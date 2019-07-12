Sistema prisional do Estado ganha mais 1.846 presos em um ano

Presídio de Segurança Máxima II, em Viana. Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Os presídios do Estado, no período de um ano, acumularam mais 1.846 presos. A comparação é entre junho de 2018 e o mesmo mês deste ano. Ao fim do primeiro semestre do ano passado, o complexo penitenciário da Sejus tinha população prisional de 21.847 internos, mas em 2019 o número foi para 23.693.



Lotação de 170%



As cadeias capixabas têm capacidade para abrigar 13.914 presos. Com a população atual, a lotação é de 170,91% do sistema. De janeiro a junho deste ano, houve aumento de 5,74% no número de detentos.

As mulheres

Os presídios capixabas abrigam 1.306 detentas. Destas, 48,08% são presas provisórias (628) e 51,76% (676) já foram condenadas.

Transparência

Novo arcebispo, novo estilo: a agenda semanal de d. Dario Campos está sendo publicada nas redes sociais.

PT reformista

O povo da internet não perdoa. Dizem que o PT só apoiou duas reformas até hoje: a do tríplex do Lula e a do sítio do Lula.

Promessa vã

O prefeito Marcelo Crivella prometeu que as ruas do Rio de Janeiro estarão livres de veículos movidos a combustíveis fósseis até 2030. Para uma cidade que não consegue sequer limpar a Baía da Guanabara...

Vovó discriminada

Esta aconteceu no Transcol. Um motorista da linha 515 abordou uma idosa moradora de Campo Grande, que é passageira frequente, e disse que ela estava andando de ônibus “demais”.

Vovó traumatizada

O condutor “aconselhou” a vovó, logo após ela sentar-se nos bancos da frente do ônibus, a reduzir um pouco o número de viagens. A senhorinha, triste, disse a parentes que não quer mais viajar de Transcol, mesmo tendo direito a passagem gratuita.

De Anchieta a Roma

O padre Bruno Franguelli, vice-reitor do Santuário Nacional de Anchieta, está deixando o Estado. Vai para Roma.

Vidas secas

Por causa da estiagem, Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, está passando por rodízio de água. O Rio Cinco de Novembro, que abastece a localidade, está em nível crítico.

Vidas secas 2

Aliás, os Rios Cinco de Novembro e Santa Maria do Doce estão sofrendo ao longo dos anos. São os dois principais da parte baixa de Santa Teresa, onde a cobertura vegetal é escassa e o manejo da terra, inadequado.

Manato reformista

“Embaixador” do governo Bolsonaro no Espírito Santo, Manato apoia a reforma da Previdência, mas não quer se arriscar: o ex-deputado, que tem 61 anos de idade, já deu entrada no seu pedido de aposentadoria.

Portas abertas

Por falar em Manato, ele sonha em trazer o deputado Pazolini (sem partido) para o PSL para que o delegado licenciado seja candidato a prefeito de Vitória.

Partido dos delegados

Em Vila Velha, o pré-candidato a prefeito de Manato/PSL é o deputado Danilo Bahiense, delegado aposentado.

De uvas de ouro

O vinho está cada vez mais caro.

Faixas de Gaza

Não é só Cariacica: muitos motoristas de aplicativos estão evitando fazer corridas para a Serra. Com medo da violência.

O vinho une e reúne

Num evento na noite de quarta, três pré-candidatos a prefeito de Vila Velha tomavam vinho e comiam queijos um ao lado do outro: os deputados Hércules Silveira e Rafael Favatto e o vereador licenciado Ricardo Chiabai.

Alô, Bolsonaro!

O que o sr. diria se Lula, quando presidente, escolhesse um dos filhos dele para ser embaixador nos EUA?

