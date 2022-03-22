Sesp retira do ar imagem que deputada do PT diz que era nazista. Entenda o caso

A foto postada no site da Sesp no dia 15 de março: pinos de cocaína apreendidos formam o FT (Força Tática) e a imagem que gerou a acusação da parlamentar petista

A postagem de Iriny com a acusação de alusão ao nazismo e, no final do texto, a provocação ao governador Casagrande

A Sesp foi além e aproveitou para explicar outra imagem que foi postada no seu site, referente à mesma matéria sobre apreensão de drogas pelo 7º BPM: “Já a faca na caveira representa a vitória sobre a morte e foi um símbolo eternizado justamente pelas forças aliadas, na vitória contra os nazistas, e passou a ser usado como representação de força e inteligência”.