Sesp retira do ar imagem que deputada do PT diz que era nazista. Entenda o caso

A imagem da apreensão de mais de 1,5 mil pinos de cocaína, em Cariacica, na semana passada, provocou polêmica. A deputada Iriny Lopes
(PT) afirmou, em suas redes sociais, que a foto da droga, apreendida pelo 7º BPM, fazia alusão à SS (iniciais da tropa de elite nazista), mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública
negou a associação criminosa, embora tenha retirado a imagem do seu site, neste domingo (20), “para evitar qualquer interpretação dúbia”, como alegou a Sesp em nota oficial.
“O governo do ES tirou a publicação, após reclamações, mas é fato que publicou na página oficial da Sesp a foto de uma apreensão feita pelo 7º BPM, com alusão ao nazismo
com o SS com a droga apreendida para a imagem. Isso é crime (Lei 7.716/1989)! E aí, @Casagrande_ES?”, escreveu a petista, citando a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Em nota oficial, a Sesp nega a associação da postagem com o nazismo e diz que a imagem é a de um raio, que é muito utilizada nos meios militares. “A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nega qualquer tipo de apologia ao nazismo na referida imagem publicada junto a uma matéria de apreensão de drogas por parte da PM
. O raio, historicamente utilizado por forças militares do país, representa o símbolo da energia, força e rapidez necessárias no cumprimento das missões por parte de policiais que atuam em uma unidade especializada como a Força Tática, que prima pelo cumprimento da lei e do combate à criminalidade violenta.”
A Sesp foi além e aproveitou para explicar outra imagem que foi postada no seu site, referente à mesma matéria sobre apreensão de drogas pelo 7º BPM: “Já a faca na caveira representa a vitória sobre a morte e foi um símbolo eternizado justamente pelas forças aliadas, na vitória contra os nazistas, e passou a ser usado como representação de força e inteligência”.
Por fim, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, embora tenha negado a associação da imagem com o nazismo, diz que preferiu retirar a matéria do seu site oficial. “Para evitar qualquer interpretação dúbia, a matéria foi retirada do ar, tendo em vista que tanto a Sesp, quanto a Polícia Militar do Espírito Santo
, não compactuam com qualquer tipo de apologia ao nazismo.”