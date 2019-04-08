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Leonel Ximenes

Servidor que sofrer aborto espontâneo terá folga em cidade do ES

As mulheres terão 30 dias de afastamento remunerado e os homens (companheiro de uma mulher que abortou), cinco

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 10:41

Públicado em 

08 abr 2019 às 10:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Laranja da Terra: servidoras municipais terão 30 dias de licença se sofrerem aborto espontâneo. Crédito: Divulgação
A Câmara de Laranja da Terra aprovou por unanimidade uma emenda à Lei Orgânica Municipal, dos vereadores Gilson Gomes Filho (PMB), Diego Kester (MDB) e Sininho Klemes (PDT), que concede licença aos servidores municipais que sofreram aborto espontâneo, atestado por um médico. As mulheres terão 30 dias de afastamento remunerado e os homens (companheiro de uma mulher que abortou), cinco.
Sem burocracia
Segundo o parlamentar, por se tratar de emenda à Lei Orgânica, a própria mesa diretora da Câmara promulgou a emenda.
De olho
Em recado transmitido por áudio no grupo dos secretários municipais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, proibiu compras fora do almoxarifado. “Se não fizerem assim, é roubo”, alertou.
Esperando...
O deputado Sergio Majeski (PSB) continua cobrando da Sedu a volta do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas públicas estaduais. Essas modalidades foram encerradas no governo passado.
Quem dá mais?
Uma sala comercial na Praia do Canto, pertencente ao ex-deputado estadual José Carlos Gratz, vai a leilão para pagamento de multa eleitoral
Aviso:
Moro, cuidado com o Twitter!
A origem da carestia
Assessor da coluna para assuntos agrários tem uma explicação para a alta repentina de preços, como o do tomate: “A coleta de preços de mercado precisa ser feita junto ao produtor e não com atravessadores”.
No caldeirão
O apresentador Luciano Huck comemorou nas redes sociais a entrada de PH e do ex-presidente do BC Armínio Fraga para o movimento Agora!. “Bem-vindos! Enorme contribuição para um movimento cívico que se propõe a construir uma agenda para o país”.
Alô, Educação!
Será que o país corre risco de ter um ministro pior que o Vélez Rodriguez?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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