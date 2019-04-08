Servidor que sofrer aborto espontâneo terá folga em cidade do ES

Laranja da Terra: servidoras municipais terão 30 dias de licença se sofrerem aborto espontâneo. Crédito: Divulgação

A Câmara de Laranja da Terra aprovou por unanimidade uma emenda à Lei Orgânica Municipal, dos vereadores Gilson Gomes Filho (PMB), Diego Kester (MDB) e Sininho Klemes (PDT), que concede licença aos servidores municipais que sofreram aborto espontâneo, atestado por um médico. As mulheres terão 30 dias de afastamento remunerado e os homens (companheiro de uma mulher que abortou), cinco.

Sem burocracia

Segundo o parlamentar, por se tratar de emenda à Lei Orgânica, a própria mesa diretora da Câmara promulgou a emenda.

De olho

Em recado transmitido por áudio no grupo dos secretários municipais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, proibiu compras fora do almoxarifado. “Se não fizerem assim, é roubo”, alertou.

Esperando...

O deputado Sergio Majeski (PSB) continua cobrando da Sedu a volta do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas públicas estaduais. Essas modalidades foram encerradas no governo passado.

Quem dá mais?

Uma sala comercial na Praia do Canto, pertencente ao ex-deputado estadual José Carlos Gratz, vai a leilão para pagamento de multa eleitoral

Aviso:

Moro, cuidado com o Twitter!

A origem da carestia

Assessor da coluna para assuntos agrários tem uma explicação para a alta repentina de preços, como o do tomate: “A coleta de preços de mercado precisa ser feita junto ao produtor e não com atravessadores”.

No caldeirão

O apresentador Luciano Huck comemorou nas redes sociais a entrada de PH e do ex-presidente do BC Armínio Fraga para o movimento Agora!. “Bem-vindos! Enorme contribuição para um movimento cívico que se propõe a construir uma agenda para o país”.

Alô, Educação!