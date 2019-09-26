Serra não exige mais licenças e alvarás para atividades de baixo risco

Deus sshs s sshsh ss
LISTA FEDERAL
De acordo com o decreto 5.327 assinado pelo prefeito Audifax Barcelos nesta semana, a Serra vai seguir a lista com 287 atividades econômicas do governo federal que não precisam de autorizações prévias para funcionar.
TUDO NA INTERNET
Para as demais atividades, de risco médio e alto, há um ambiente único para emissão de alvarás de funcionamento e sanitário. O empresário não gasta mais com várias cópias de documentos ou se desloca até a prefeitura. Tudo é feito on-line, por meio do portal www.simplifica.es.gov.br.
VERONA DE PEDRAS E TIROS
Ontem, o governador Casagrande (PSB) visitou uma feira de mármore e granito em Verona, na Itália. Enquanto isso, em Verona, Viana, polícia e bandidos trocavam tiros.
A SURPRESA
Um cidadão capixaba baixou o aplicativo da Carteira de Trabalho digital e ao conferir seu histórico trabalhista se surpreendeu com um dos registros.
PRESIDENTE COM EDUCAÇÃO
É que sua ocupação atual, de professor da Sedu, foi alterada para a de presidente da República no app. Uma coisa ele tem certeza, enquanto for presidente vai priorizar a educação.
DIREITA, VOLVER!
A moda está pegando. O vereador Joel da Costa (Cidadania), cabo da reserva da PM, está indo de farda às sessões da Câmara de Cariacica.
É GOLPE!
O PM Chico Siqueira foi vítima de um golpe. Criaram um perfil falso do vereador de Vila Velha e estão pedindo para depositar dinheiro numa conta em nome dele e vendendo armas pela sua página.
VIVA A DEMOCRACIA!
Virou lei estadual: agora é proibido homenagens ao regime militar e à ditadura. Isto em Pernambuco.
NA ERA DIGITAL
No dia 4 de outubro, o Poder Judiciário, o município de Vitória e o Banestes vão firmar uma parceria para desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação Digital das Execuções Fiscais.
CONSTATAÇÃO
Contarato emparedou o procurador.
NOVO CAPIXABA
O paraibano Philipe Lemos, que apresentou o Jornal Nacional, vai receber o título de Cidadão do ES. A proposição é do deputado Lorenzo Pazolini.
O RECADO
Por falar em Pazolini, ele fez um discurso carregado de recados na noite de terça-feira na Assembleia, durante sessão especial em homenagem aos guardas municipais.
A CRÍTICA
“Lamento a postura de alguns gestores que ainda agem de maneira arbitrária, vil, covarde, cruel, antidemocrática. Este, sim, é uma real ameaça à sociedade capixaba. Esses gestores não entenderam que não são donos da prefeitura, que não são donos do Estado. O Espírito Santo é dos capixabas, Vitória é dos vitorienses.”
A PRÉ-CANDIDATURA
Ah, sim, lembrando: Pazolini é apontado como um dos pré-candidatos a prefeito de Vitória.
SOB NOVA DIREÇÃO
A escolha será na primeira quinzena de outubro, mas a coluna adianta: o próximo presidente do TRE-ES será o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. O vice e corregedor será o desembargador Carlos Simões Fonseca.
MUITO TRABALHO
Ambos terão a importante tarefa de presidir as eleições municipais do ano que vem. O pleito, aliás, deve ser muito polêmico.
ALÔ, DR. AUGUSTO CARAS!
O sr. costuma assinar papéis e manifestos que não lê?
