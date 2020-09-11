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Leonel Ximenes

Serra é a cidade que mais perdeu receita na Grande Vitória com a pandemia

Todas as quatro maiores cidades da Região Metropolitana foram impactadas

Públicado em 

11 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

De janeiro a julho, a receita da Serra caiu 40,98%
De janeiro a julho, a receita da Serra caiu 40,98% Crédito: Divulgação
pandemia do novo coronavírus deu um golpe pesado nas finanças dos municípios da Grande Vitória. Segundo o painel CidadES, do Tribunal de Contas do Estado, a Serra foi a cidade que teve a maior queda de receita na comparação dos períodos de janeiro a julho dos anos de 2019 e 2020: menos 40,98% nos cofres. Nesse intervalo de tempo, foram para o caixa R$ 943,35 milhões.
Quem está na segunda posição em queda de receita é Vitória, com retração de 37,05% ante o período de 2019, com arrecadação de R$ 1,22 bilhão; Vila Velha, por sua vez, viu seu faturamento ser 36,44% menor, arrecadando R$ 667,66 milhões.
E em Cariacica, nos sete primeiros meses do ano, a receita chegou a R$ 512,89 milhões, índice 32,08% mais baixo do que no mesmo período de 2019.

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De maio em diante, entretanto, três do “G4” da Grande Vitória viram suas receitas crescerem de maio em diante. A exceção ficou por conta de Vila Velha, cuja receita caiu de junho para julho: de R$ 153,72 milhões para R$ 125,58 milhões.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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