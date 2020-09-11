Serra é a cidade que mais perdeu receita na Grande Vitória com a pandemia

A pandemia do novo coronavíru
s deu um golpe pesado nas finanças dos municípios da Grande Vitória
. Segundo o painel CidadES, do Tribunal de Contas do Estado
, a Serra foi a cidade que teve a maior queda de receita na comparação dos períodos de janeiro a julho dos anos de 2019 e 2020: menos 40,98% nos cofres. Nesse intervalo de tempo, foram para o caixa R$ 943,35 milhões.
Quem está na segunda posição em queda de receita é Vitória, com retração de 37,05% ante o período de 2019, com arrecadação de R$ 1,22 bilhão; Vila Velha, por sua vez, viu seu faturamento ser 36,44% menor, arrecadando R$ 667,66 milhões.
E em Cariacica
, nos sete primeiros meses do ano, a receita chegou a R$ 512,89 milhões, índice 32,08% mais baixo do que no mesmo período de 2019.
De maio em diante, entretanto, três do “G4” da Grande Vitória viram suas receitas crescerem de maio em diante. A exceção ficou por conta de Vila Velha, cuja receita caiu de junho para julho: de R$ 153,72 milhões para R$ 125,58 milhões.