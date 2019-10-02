Leonel Ximenes
Sérgio Majeski: "Sou magnífico e trabalho em Hollywood"

Deputado do PSB entrou na brincadeira de Marcelo Santos na sessão do Legislativo

Vitória
Publicado em 02/10/2019 às 11h56
Atualizado em 02/10/2019 às 11h56

A escolinha da Assembleia continua agitada. Na sessão desta manhã (2), o deputado Marcelo Santos (PDT) anunciou com pompa e circunstância o pronunciamento de um colega: “Com a palavra, o magnífico Sérgio Majeski”.

O socialista (sim, Majeski, por enquanto, é do PSB) não perdeu tempo: “Muito obrigado pelo magnífico, e eu concordo [risos]. Eu, humildemente, concordo”. “Vossa excelência sempre humilde”, ironizou o pedetista.

Marcelo continuou: “Vossa excelência também faz parte do elenco de uma novela que eu vou citar mais tarde”. “Não, eu não faço, eu trabalho em Hollywood”, respondeu Majeski, arrancando gargalhadas do plenário. “Eu passei lá [em Hollywood] e vi ele limpando o chão mesmo”, completou Marcelo.

E o povo? Bem, o povo continua assistindo a mais um episódio da escolinha da Assembleia.

