Sérgio Majeski: "Sou magnífico e trabalho em Hollywood"

A escolinha da Assembleia continua agitada. Na sessão desta manhã (2), o deputado Marcelo Santos (PDT) anunciou com pompa e circunstância o pronunciamento de um colega: “Com a palavra, o magnífico Sérgio Majeski”.



O socialista (sim, Majeski, por enquanto, é do PSB) não perdeu tempo: “Muito obrigado pelo magnífico, e eu concordo [risos]. Eu, humildemente, concordo”. “Vossa excelência sempre humilde”, ironizou o pedetista.



Marcelo continuou: “Vossa excelência também faz parte do elenco de uma novela que eu vou citar mais tarde”. “Não, eu não faço, eu trabalho em Hollywood”, respondeu Majeski, arrancando gargalhadas do plenário. “Eu passei lá [em Hollywood] e vi ele limpando o chão mesmo”, completou Marcelo.