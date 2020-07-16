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Leonel Ximenes

Senado corrige informação e inclui Do Val na lista dos infectados de Covid

Agência Senado atualizou sua própria reportagem após a coluna ter informado que o parlamentar capixaba, que declara ter contraído a doença, não foi citado

Públicado em 

16 jul 2020 às 12:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcos Do Val agora está na lista dos dez senadores que pegaram o novo coronavírus
Marcos Do Val agora está na lista dos dez senadores que pegaram o novo coronavírus Crédito: Divulgação
A Agência Senado incluiu hoje (16) de manhã Marcos Do Val (Podemos-ES) na lista dos senadores que contraíram Covid-19. A atualização da lista ocorreu após a coluna publicar que o capixaba ficou de fora da relação dos oito parlamentares vítimas do novo coronavírus.
Do Val entrou em contato com a diretora de Comunicação do Senado, Erica Ceolin, reclamando da ausência do seu nome da lista. A diretora então ligou para a coluna e admitiu que houve um erro da Agência Senado em não citar o parlamentar do ES.
Logo depois, a Agência atualizou a matéria, publicada inicialmente na noite de terça-feira (14), e relacionou o senador capixaba como um dos infectados.
Em seguida, a Assessoria de Comunicação Social do Senado enviou à coluna uma nota admitindo que houve omissão e nem todos os senadores que se declaram vítimas da Covid haviam sido citados na reportagem. Além do capixaba, um parlamentar de Mato Grosso passou a figurar na lista.
“Em matérias divulgadas pela Rádio Senado, sob o título ‘Oito senadores foram contaminados pelo coronavírus’, e pela Agência Senado sob o título ‘Leila Barros e Sérgio Petecão são diagnosticados com covid-19’, nesta semana, não foram incluídos todos os senadores que foram infectados pela doença. Entre eles, estão os senadores Marcos do Val (Podemos-ES), diagnosticado no fim de maio, e Carlos Fávaro (PSD-MT), na segunda quinzena de junho”, diz a nota da Comunicação do Senado.
“Os textos e áudios publicados não são um balanço oficial de parlamentares infectados, mas exemplificam o alcance da pandemia em alguns senadores que divulgaram a forma como lidaram com a doença”, conclui a nota.

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Conforme a coluna publicou hoje, em maio, Do Val chegou a afirmar que contraiu o novo coronavírus, mas os dois testes a que se submeteu deram resultado “inconclusivo”. O senador disse que, por orientação médica, tomou dois remédios, a hidroxicloroquina e a azitromicina.
Mas após esses dois exames, ele resolveu não fazer outros: “Depois de ter sido diagnosticado clinicamente pelos médicos e eles falarem que todos os testes são na sua maioria inconclusivos, eu não fiz nenhum outro”, explica. “Os exames só têm precisão de 67% e não me aconselharam fazer mais nenhum.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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