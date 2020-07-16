Senado corrige informação e inclui Do Val na lista dos infectados de Covid

Marcos Do Val agora está na lista dos dez senadores que pegaram o novo coronavírus Crédito: Divulgação

Do Val entrou em contato com a diretora de Comunicação do Senado, Erica Ceolin, reclamando da ausência do seu nome da lista. A diretora então ligou para a coluna e admitiu que houve um erro da Agência Senado em não citar o parlamentar do ES.

Logo depois, a Agência atualizou a matéria, publicada inicialmente na noite de terça-feira (14), e relacionou o senador capixaba como um dos infectados.

Em seguida, a Assessoria de Comunicação Social do Senado enviou à coluna uma nota admitindo que houve omissão e nem todos os senadores que se declaram vítimas da Covid haviam sido citados na reportagem. Além do capixaba, um parlamentar de Mato Grosso passou a figurar na lista.

“Em matérias divulgadas pela Rádio Senado, sob o título ‘Oito senadores foram contaminados pelo coronavírus’, e pela Agência Senado sob o título ‘Leila Barros e Sérgio Petecão são diagnosticados com covid-19’, nesta semana, não foram incluídos todos os senadores que foram infectados pela doença. Entre eles, estão os senadores Marcos do Val (Podemos-ES), diagnosticado no fim de maio, e Carlos Fávaro (PSD-MT), na segunda quinzena de junho”, diz a nota da Comunicação do Senado.

“Os textos e áudios publicados não são um balanço oficial de parlamentares infectados, mas exemplificam o alcance da pandemia em alguns senadores que divulgaram a forma como lidaram com a doença”, conclui a nota.

Conforme a coluna publicou hoje, em maio, Do Val chegou a afirmar que contraiu o novo coronavírus, mas os dois testes a que se submeteu deram resultado “inconclusivo”. O senador disse que, por orientação médica, tomou dois remédios, a hidroxicloroquina e a azitromicina.