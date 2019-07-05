Sejus é a campeã de cargos comissionados no ES

A Sejus é responsável pela gestão do sistema penitenciário no Estado. Crédito: Divulgação

A Sejus lidera o pagamento e o número de servidores de vínculo comissionado, conforme mostra o Portal da Transparência do Estado. Ao todo, a renda bruta mensal dos 466 nomeados é de R$ 1.606.828,74, segundo a folha de pagamento de junho. A função com maior número de comissionados é a de assessor jurídico do sistema penal, com 61 pessoas.



Detran e Sesa



O Detran está em segundo lugar no número de servidores comissionados. Conta com 365 nomeados. A renda bruta deles é de R$ 867.780,06. A Sesa, por sua vez, tem 304 funcionários nessa situação, ao custo de R$ 1.176.812,05 por mês.

A folha total

A folha de pagamento de junho aponta a existência de 3.026 funcionários com vínculo comissionado no governo do Estado. A renda bruta somada desses servidores, no mês passado, foi de R$ 11.286.125,62.

Para os outros

Tem muita gente aposentada precocemente e ganhando muito bem pregando a reforma da Previdência.

O sonho

O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, diz que não desistiu de comprar o Saldanha, apesar da alegada crise financeira: “O projeto Saldanha não está descartado. Contamos com a compreensão da população até que essa turbulência econômica passe”.

A realidade

Mas antes a Fecomércio tem que combinar com a Prefeitura de Vitória, que já anunciou que vai buscar novos parceiros para viabilizar a venda da sede histórica do clube.

Coisa estranha

Leitor reclama que a maioria dos cartórios e dos estacionamentos no Estado só aceita pagamento em dinheiro. E olha que estamos na era do dinheiro virtual.

Marmita digital

Antenados em aplicativos têm ficado de olho em cupons de desconto para a hora do almoço. Uma marmita que custa R$ 15 sai a R$ 5 pela promoção oferecida pelo programa.

Andando

Linhas seletivas do Transcol que saem de Vila Velha estão mais pontuais, para alegria de motoristas e passageiros. O trânsito menos intenso na Terceira Ponte, por causa das férias, é o segredo do milagre.

Nova chance

O livro “Fama Volat”, de Francisco Grijó, terá um segundo lançamento: será nesta sexta, às 19h, no Espaço Baleia Jubarte, no Memorial da Paz, na Praça do Papa.

Alô, Capitão!

O sr. quer fazer a reforma da Previdência ou lobby para seus apoiadores?

*********************

MINIENTREVISTA

“Dá pra ser mais eficaz no controle da poluição”

Engenheiro florestal e doutor em Ciência Florestal, Luiz Fernando Schettino, que acaba de lançar seu 13º livro – “Educação e Gestão Ambiental - caminho da sustentabilidade no cotidiano da universidade” – elogia a legislação ambiental brasileira, cobra medidas mais efetivas em favor do meio ambiente e alerta para a degradação das águas: “É preciso um esforço maior na questão dos recursos hídricos”.

A legislação ambiental brasileira dá conta das necessidades e da realidade do setor no Brasil?

O Brasil tem uma das melhores, mais completas e avançadas legislações ambientais do mundo. E dá conta sim das necessidades de proteger os ecossistemas e biomas brasileiros.

Você disse recentemente que há consciência ambiental e pouca ação. Por que acontece isso?

Há uma consciência, mas superficial. Mudanças de atitudes são necessárias, como ter menos lucro e dizer não a certos interesses, o que nem sempre cidadãos, empreendedores e governantes estão dispostos a fazer.

A poluição ambiental na Grande Vitória pode ser contida a níveis aceitáveis?

Sempre é possível haver controle mais eficaz da poluição, porém a problemática ambiental da Grande Vitória é fruto de um passado em que não se tomaram as medidas que precisavam em cada tempo. E outras que ainda precisam ser tomadas no presente, que terão projeções no futuro.

Os órgãos ambientais no ES têm garantido um meio ambiente equilibrado e sustentável?

Os órgãos ambientais são fundamentais e têm sim cumprido seus papéis e evoluíram ao longo do tempo. Mas poderiam atuar melhor, se não fosse a falta histórica de orçamentos à altura das necessidades, de estruturas e de pessoal e de condições de trabalho.

Qual o recurso ambiental que mais corre risco no ES?

É difícil dizer que algo é mais importante que outro na área ambiental, pois tudo é importante. Mas destacaria maiores riscos para a biodiversidade, para os recursos hídricos e para os solos. Urge um esforço maior na questão dos recursos hídricos. As águas acabam sofrendo mais agressões.

