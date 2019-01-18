O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Secretário teme que mais arma aumente traumas na Saúde
"Como gestores temos que nos preocupar com essa questão, pois pode sim gerar um aumento nas demandas por assistência médica pública", declarou o secretário Nésio Medeiros
