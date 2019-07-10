Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Secretário faz declaração de amor à esposa em entrevista ao vivo no ES

Vitória
Publicado em 10/07/2019 às 17h31
Atualizado em 30/09/2019 às 05h19
Rogelio Pegoretti. Crédito: Amarildo
Rogelio Pegoretti. Crédito: Amarildo

O amor está no ar. Nesta quarta de manhã (10), durante entrevista ao vivo à Rádio CBN Vitória, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti, antes de responder à primeira pergunta sobre a política de concessões de serviços públicos do Estado a empresas privadas, pediu licença ao repórter Eduardo Dias para transmitir uma mensagem a uma aniversariante muito especial.

"Antes de responder à primeira pergunta ao Eduardo, eu não poderia perder a oportunidade de desejar feliz aniversário para minha esposa, que está fazendo aniversário hoje."

Do estúdio, a âncora Fernanda Queiroz, surpresa, reforçou: "Está dado o parabéns. Como é o nome dela?" "Indiara", respondeu Pegoretti. A jornalista complementou: "Se Indiara estiver nos ouvindo, está dado o parabéns".

Mas ainda havia a declaração final, explicitamente apaixonada: "E também dizer que eu a amo muito, não posso esquecer disso não", derreteu-se o secretário da Fazenda. 

A Gazeta integra o

Saiba mais
rogelio pegoretti

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.