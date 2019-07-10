Secretário faz declaração de amor à esposa em entrevista ao vivo no ES

O amor está no ar. Nesta quarta de manhã (10), durante entrevista ao vivo à Rádio CBN Vitória, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti, antes de responder à primeira pergunta sobre a política de concessões de serviços públicos do Estado a empresas privadas, pediu licença ao repórter Eduardo Dias para transmitir uma mensagem a uma aniversariante muito especial.
"Antes de responder à primeira pergunta ao Eduardo, eu não poderia perder a oportunidade de desejar feliz aniversário para minha esposa, que está fazendo aniversário hoje."
Do estúdio, a âncora Fernanda Queiroz, surpresa, reforçou: "Está dado o parabéns. Como é o nome dela?" "Indiara", respondeu Pegoretti. A jornalista complementou: "Se Indiara estiver nos ouvindo, está dado o parabéns".
Mas ainda havia a declaração final, explicitamente apaixonada: "E também dizer que eu a amo muito, não posso esquecer disso não", derreteu-se o secretário da Fazenda.
