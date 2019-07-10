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Leonel Ximenes

Secretário faz declaração de amor à esposa em entrevista ao vivo no ES

Públicado em 

10 jul 2019 às 17:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rogelio Pegoretti Crédito: Amarildo
O amor está no ar. Nesta quarta de manhã (10), durante entrevista ao vivo à Rádio CBN Vitória, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti, antes de responder à primeira pergunta sobre a política de concessões de serviços públicos do Estado a empresas privadas, pediu licença ao repórter Eduardo Dias para transmitir uma mensagem a uma aniversariante muito especial.
"Antes de responder à primeira pergunta ao Eduardo, eu não poderia perder a oportunidade de desejar feliz aniversário para minha esposa, que está fazendo aniversário hoje."
Do estúdio, a âncora Fernanda Queiroz, surpresa, reforçou: "Está dado o parabéns. Como é o nome dela?" "Indiara", respondeu Pegoretti. A jornalista complementou: "Se Indiara estiver nos ouvindo, está dado o parabéns".
Mas ainda havia a declaração final, explicitamente apaixonada: "E também dizer que eu a amo muito, não posso esquecer disso não", derreteu-se o secretário da Fazenda. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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