Sebrae-ES recua e não cede mais espaço ao PSL de Manato

O Sebrae-ES não vai mais liberar seu auditório para o 1º Encontro Estadual do PSL Mulher, que será realizado neste sábado. O órgão que representa as micro e pequenas empresas alega que não havia sido informado de que o encontro tinha caráter partidário e, por isso, resolveu não ceder mais o espaço ao saber, pelo blog da coluna ontem à tarde, que a reunião é do PSL.



As conexões



Conforme o blog informou, o PSL é presidido no Estado por Carlos Manato, que também é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-ES. Antes mesmo de o órgão anunciar que não cederia mais seu auditório, o ex-deputado federal, diante da repercussão da notícia, já havia informado ao blog que transferiu o encontro para o Cerimonial Aspomires, em Bento Ferreira.

As convidadas

O 1º Encontro do PSL Mulher do Estado, que é presidido pela jornalista Taís Venâncio, terá a presença da ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e da deputada federal Soraya Manato.

O documento

A coluna teve acesso ao ofício enviado por Taís Venâncio à direção do Sebrae-ES, no dia 21 de agosto. No documento, ela não se identifica como membro do PSL e nem diz que o evento é do PSL Mulher.

A mensagem

“Venho por meio deste solicitar a utilização do auditório do Sebrae-ES para a realização de uma palestra com a ministra Damares (...). O evento será direcionado às mulheres do Espírito Santo”. Não era bem isso, claro.

Policiais divergem

A manchete da coluna de ontem – “Sindipol quer cargo único na Polícia Civil” – provocou ampla repercussão na PC. Os sindicatos dos Investigadores e dos Delegados dizem que são contra essa unificação e apontam inconstitucionalidade na iniciativa.

Visita internacional

Nesta semana, o Espírito Santo receberá representantes das 11 seleções que vão disputar aqui o Mundial de Futebol Sub-17, entre outubro e novembro: Argentina, Camarões, Chile, Coreia do Sul, Espanha, EUA, Holanda, Japão, México, Senegal e Tajiquistão.

Os locais

Além do Estádio Kleber Andrade, que sediará as partidas, os dirigentes vão conhecer os quatros Centros de Treinamento (CTs) da competição e os hotéis que serão usados durante o Mundial.

Serra e Vitória

Todos os CTs estão na Serra: Aest, Aert, Sindipol e Estiva. Desportiva e Vitória não estão mais na lista. Os três hotéis ficam em Vitória.

O Putin brasileiro

Leitor ficou impressionado com o aparato de segurança em torno do governador do Rio de Janeiro. O hotel em que Wilson Witzel ficou hospedado em Vitória foi cercado por PMs e policiais federais em carros pretos.

Mais PMs

Por decisão da Justiça, 11 candidatos que prestaram concurso para soldado da PM, em 2013, foram convocados pela corporação para prestarem as demais etapas que levam à aprovação dos futuros militares.

Menos PMs

A instituição, no seu quadro organizacional, prevê 9.424 militares na ativa, mas, de acordo com o Portal da Transparência estadual, 8.167 PMs estão na ativa – um déficit de 14% no número de policiais.

SOS aqui

Não é só na Amazônia: aqui, bem pertinho da gente, no Noroeste capixaba, a paisagem é desoladora por causa do desmatamento. Ao longo da BR 259, de Colatina e Baixo Guandu, quase não tem cobertura vegetal. Se a chuva cair, não é retida.

SOS aqui 2

O Quartel do Comando-Geral da PM, em Maruípe, foi alvo de tiros entre a madrugada de sábado e domingo passado, vindos de um baile funk nas proximidades. Se nem o QCG da PM está a salvo, imaginem a população...

Os carros do tráfico

As Varas Criminais de Viana e Vila Velha vão promover, no começo de setembro, leilões de mais de dez veículos apreendidos de traficantes. Os carros poderão ser arrematados por preços que variam de R$ 10 mil a R$ 12 mil.

Ele merece!

Agesandro da Costa Pereira (in memoriam), ex-presidente da OAB-ES, será um dos contemplados com o Prêmio Dom Luís Gonzaga Fernandes. A solenidade será amanhã, às 16h30, no Palácio Anchieta.

Alô, eleitor!

Bate-boca entre chefes de Estado ajuda a combater os focos de incêndio na Amazônia?

