“Se possível, acenda uma vela virtual”: falta de chuva preocupa Convento

Preocupados com a prolongada falta de chuva
e o risco de incêndio na mata, os frades franciscanos publicaram um alerta nas redes sociais aos fiéis e turistas que visitam o Convento da Penha
, em Vila Velha. Os religiosos inclusive elencam uma série de procedimentos que deverão ser observados nesta época de prolongada estiagem.
“A mata que circunda o Convento está muito seca. Por isso, pedimos: não fume e não descarte bitucas nas dependências do Convento ou em áreas de vegetação; não acenda velas fora do local apropriado (velário); se possível, acenda uma vela virtual no site do Convento da Penha (conventodapenha.org.br); não descarte lixo e não provoque queimadas na mata; não manipule e não alimente os animais”, diz o texto de alerta.
“O nosso santuário da natureza abriga centenas de espécies de diferentes animais, além de uma rica diversidade de plantas e árvores. É um dos mais importantes pulmões verdes da cidade de Vila Velha e um dos mais necessários do Espírito Santo”, afirmam os frades.