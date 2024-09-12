“Se possível, acenda uma vela virtual”: falta de chuva preocupa Convento

“A mata que circunda o Convento está muito seca. Por isso, pedimos: não fume e não descarte bitucas nas dependências do Convento ou em áreas de vegetação; não acenda velas fora do local apropriado (velário); se possível, acenda uma vela virtual no site do Convento da Penha (conventodapenha.org.br); não descarte lixo e não provoque queimadas na mata; não manipule e não alimente os animais”, diz o texto de alerta.