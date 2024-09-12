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Leonel Ximenes

“Se possível, acenda uma vela virtual”: falta de chuva preocupa Convento

Frades franciscanos publicaram nas redes sociais um alerta diante da seca prolongada que ameaça o mais importante templo religioso do Espírito Santo

Públicado em 

12 set 2024 às 18:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

P2139
 Terço gigante no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Preocupados com a prolongada falta de chuva e o risco de incêndio na mata, os frades franciscanos publicaram um alerta nas redes sociais aos fiéis e turistas que visitam o Convento da Penha, em Vila Velha. Os religiosos inclusive elencam uma série de procedimentos que deverão ser observados nesta época de prolongada estiagem.
“A mata que circunda o Convento está muito seca. Por isso, pedimos: não fume e não descarte bitucas nas dependências do Convento ou em áreas de vegetação; não acenda velas fora do local apropriado (velário); se possível, acenda uma vela virtual no site do Convento da Penha (conventodapenha.org.br); não descarte lixo e não provoque queimadas na mata; não manipule e não alimente os animais”, diz o texto de alerta.

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Os religiosos informam que estão acompanhando com preocupação a situação da seca em todo o país e também as queimadas, que inclusive atingem várias regiões do Espírito Santo. Diante disso, os franciscanos do Convento alertam os visitantes para que redobrem a atenção.
“O nosso santuário da natureza abriga centenas de espécies de diferentes animais, além de uma rica diversidade de plantas e árvores. É um dos mais importantes pulmões verdes da cidade de Vila Velha e um dos mais necessários do Espírito Santo”, afirmam os frades.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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