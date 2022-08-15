Samarco investe milhões para enfrentar novo desafio

O Conselho de Administração da Samarco
aprovou um investimento de R$ 19 milhões para um projeto em escala semi-industrial para o empilhamento a seco dos rejeitos de minério, mas desta vez específico para o material considerado fino, que atualmente é disposto em uma cava (fosso). Segundo a empresa, esse novo sistema de filtragem garantiria mais segurança às suas operações.
Chamado Dry Stacking, o projeto será desenvolvido no Complexo de Germano, em Minas Gerais
, e prevê a construção de uma planta de filtragem e de aterros experimentais que permitirão uma análise abrangente das melhores formas de disposição e do comportamento geotécnico das pilhas.
Hoje a empresa filtra o arenoso e empilha 80% do material. Agora ela já estuda uma forma de filtrar também o rejeito fino, ou seja, aprimorar o sistema de filtragem do minério.