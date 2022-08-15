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Leonel Ximenes

Samarco investe milhões para enfrentar novo desafio

Mineradora, que opera atualmente com 26% da sua capacidade, quer garantir mais segurança às suas operações

Públicado em 

15 ago 2022 às 12:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Planta de filtragem do rejeito arenoso que funciona em Minas Gerais
Planta de filtragem do rejeito arenoso que funciona em Minas Gerais Crédito: Samarco/Divulgação
O Conselho de Administração da Samarco aprovou um investimento de R$ 19 milhões para um projeto em escala semi-industrial para o empilhamento a seco dos rejeitos de minério, mas desta vez específico para o material considerado fino, que atualmente é disposto em uma cava (fosso). Segundo a empresa, esse novo sistema de filtragem garantiria mais segurança às suas operações.
Chamado Dry Stacking, o projeto será desenvolvido no Complexo de Germano, em Minas Gerais, e prevê a construção de uma planta de filtragem e de aterros experimentais que permitirão uma análise abrangente das melhores formas de disposição e do comportamento geotécnico das pilhas.

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Hoje a empresa filtra o arenoso e empilha 80% do material. Agora ela já estuda uma forma de filtrar também o rejeito fino, ou seja, aprimorar o sistema de filtragem do minério.
Após a tragédia provocada pela empresa em 2015, que matou 19 pessoas e prejudicou cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco retomou suas atividades em dezembro de 2020 em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Atualmente, a mineradora opera com 26% da sua capacidade e planeja operar com sua capacidade total em 2028.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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