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Leonel Ximenes

Saiba quantos refugiados venezuelanos já chegaram ao ES

Vitória é a cidade que mais recebeu cidadãos do país vizinho que vive uma crise humanitária

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

26 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, fala com a imprensa após votar durante as eleições parlamentares, em Caracas
Milhões de refugiados deixaram a Venezuela comandada pelo presidente Nicolas Maduro  Crédito: Reuters/Fausto Torrealba
O Espírito Santo já recebeu 230 refugiados venezuelanos desde 2018, quando começou a crise humanitária do país vizinho, segundo informações do Ministério da Cidadania. A estratégia de interiorização, que promove a realocação de venezuelanos em Roraima para outros Estados brasileiros, é parte da Operação Acolhida, do governo federal, em conjunto com agências das Nações Unidas. Essa interiorização tem como objetivo oferecer mais oportunidades de inserção socioeconômica dos venezuelanos, além de diminuir a pressão sobre Roraima.
Vitória foi a cidade que mais recebeu venezuelanos, com 94 registros, seguida por Vila Velha (65), Viana (22), Serra (15) e Colatina (10). Em 2019 foi registrado o auge da chegada dos vizinhos, com 108 casos. Já em 2021, de janeiro a setembro, 47 venezuelanos chegaram ao Estado.
Atualmente, há 145 venezuelanos que estão registrados no sistema ProGres V4, que é uma base de dados global do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), responsável por gerenciar os casos dos venezuelanos que estão vivendo em território brasileiro.

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Os refugiados apontaram que seus trabalhos mais comuns eram os envolvidos com panificação (padeiro e confeiteiro), construção civil (pedreiros e afins), carpinteiros e marceneiros, entre outros.

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Outro ponto que chama atenção no levantamento são os motivos que levaram os venezuelanos a cruzar a fronteira. Os que estão registrados como vivendo no Espírito Santo pontuaram que as necessidades específicas de proteção legal e física e a condição da esposa/companheira em risco foram os indutores para a mudança de vida.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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