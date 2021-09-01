Espírito Santo também tem compromisso com refugiados

Família Warao que vive em espaço de acolhimento em Manaus Crédito: Felipe Irnaldo/ACNUR

Antes mesmo da crise que tomou a capital do Afeganistão nas últimas semanas, o mundo já vivia a maior crise humanitária de sua história, nunca tantas pessoas estiveram em situação de migração forçada. O Relatório Tendências Globais do Acnur publicado em Genebra no dia 18 de junho de 2020 já indicava o deslocamento forçado de 1% da população mundial.

Eram 79,5 milhões de pessoas que estavam deslocadas de seu local de nascimento, fugindo de guerras, conflitos e perseguições. De acordo com o texto do relatório, era “um número sem precedentes, jamais verificado pelo Acnur”, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, criado ao final da Segunda Guerra Mundial.

O número expressivo de pessoas deslocadas no mundo devia-se, em 2019, a dois fatores específicos: aos conflitos duradouros na República Democrática do Congo; na região do Sahel também na África, no Iêmen e na Síria, que vive uma guerra que já dura mais de dez anos.

A segunda causa está bem perto de nós, a situação dos venezuelanos que estão fora de seu país de nascimento e não estão registrados como refugiados ou solicitantes de refúgio.

O Acnur alerta ainda que entre toda a população de deslocados forçados estão milhares de crianças, um número que se estimava em 2019 estar entre 30 a 34 milhões. Até então, cinco países, somente, contabilizavam dois terços das pessoas deslocadas para além das fronteiras nacionais: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar.

Nessa última segunda-feira (30), o governo norte-americano informou oficialmente que havia terminado sua operação no Afeganistão e que a partir de então o relacionamento entre os dois países seria em nível diplomático somente. De pronto, algumas considerações são necessárias sobre a retirada do exército americano e sobre as negociações diplomáticas: é importante ressaltar que tanto a ocupação militar quanto uma guerra permanente não são situações ideais, o ideal realmente é manter negociações diplomáticas entre países soberanos.

No que diz respeito ao Brasil , temos convivido bem de perto com essa catástrofe humanitária que é o número sem precedentes de pessoas deslocadas forçosamente no mundo. Cidadãos venezuelanos chegam ao Brasil todos os dias, são famílias completas, mas também famílias monoparentais, crianças desacompanhadas e grupo indígenas, que foram expulsos de suas terras tradicionais. Muito perto de nós, aqui no Espírito Santo temos recebido muitas pessoas nessa situação de migração forçada, a quem devemos, por força de diversos tratados internacionais, receber e acolher de forma digna em nosso território.

A situação dessa população de estrangeiros no Brasil não é das melhores, os relatos que nos chegam é de acolhimento e ajuda humanitária prestada por organizações não governamentais, na maioria das vezes sem o apoio dos governos locais, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual.

governo federal coordena a partir de Roraima a Operação Acolhida, mas delega a vida cotidiana dos venezuelanos aqui no Brasil às autoridades locais do municípios que fazem parte da operação. Alguns municípios cumprem bem o seu papel, outros não.