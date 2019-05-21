Sábado de caos não teve homicídio no Espírito Santo

Avenida César Hilal, em Vitória, tomada pela água: sábado de caos acabou provocando a queda da violência.Crédito: Vitor Jubini
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no último sábado trouxeram um único resultado positivo: nenhum homicídio foi registrado no Estado durante todo o dia de caos. Aliás, o dia 18 foi o único, até agora, sem assassinatos no ES. Infelizmente, a paz só durou 24 horas. No domingo, os bandidos compensaram com cinco mortes violentas.
Falou, tocou
Ontem, quando Max Filho dava uma entrevista sobre a enchente na Prefeitura de Vila Velha, uma campainha estridente tocava a todo instante.
Comércio ilegal
Ontem, na Av. Lindenberg, na altura de Cobilândia, um homem vendia dezenas de placas de automóveis em frente a um posto de combustível.
Nem Freud explica
Comentário de uma psicanalista ao deparar com um outdoor de uma escola teológica oferecendo uma bolsa de Psicanálise: “Para juntar religião e psicanálise, é certo que essas pessoas não leram Freud. E, se não leram Freud, psicanálise não é”.
O suspiro
Depois de observar os dotes físicos do ator Cauã Raymond, assessora de comunicação de uma pasta importante do governo do Estado volta a atacar nas redes sociais.
O palpite
Ontem à tarde, a moça antenada postou dica para a cantora Paula Fernandes, que estragou “Shallow”, a vencedora do Oscar de Melhor Canção.
Imagem preservada
Erick Musso (PRB) não participou da sessão em que a polêmica ministra Damares Alves foi condecorada ontem à noite. O presidente da Assembleia tinha outro compromisso, que foi adiado, mas mesmo assim foi aconselhado a sair.
Estou aqui, gente!
O presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), colocou capa, calçou botas, foi para a rua no meio da enchente e publicou nas redes sociais que “estava trabalhando” pelo povo, no último sábado.
Muito para poucos
A Câmara de Anchieta vota hoje projeto que reduz até a metade as polpudas gratificações de fiscais de tributos do município. A prefeitura dá 10% do valor da multa ao agente que fez a autuação, além de 1% do valor a todos os auditores fiscais.
Muito para poucos 2
No ano passado, foram quase R$ 3,5 milhões pagos a pouco mais de 20 servidores da Prefeitura de Anchieta, cidade que vive uma pesada crise com a paralisação da Samarco.
Problema de Saúde
Na quarta-feira de semana passada, o governador recebeu o presidente da Câmara e os vereadores de Guaçuí pra falar sobre Saúde. Na quinta, o presidente da Câmara foi preso por uma investigação... na Saúde!
Templo do samba
O veterano sambista Edson Papo Furado sempre teve um lugar cativo do Bar do Ney, cujo proprietário, Orvanei José Bridi, morreu de enfarte ontem. O boteco, na Rua Sete, era considerado um dos templos do samba do Centro de Vitória.
A lição do sambista
Papo Furado estava desolado no velório do Ney, realizado ontem à tarde na quadra da Piedade, escola pela qual o comerciante desfilava na velha guarda. “Por isso eu não durmo de noite. Ninguém morre assim de dia”.
Frei do Casão
Lembram-se do Frei Paulão, que acabou não ocupando cargo comissionado no governo Casagrande por ser considerado ficha-suja?
Frei do Serjão
Pois é, o ex-prefeito de Muqui não ficou muito tempo desamparado: conseguiu uma vaga de secretário parlamentar no gabinete do deputado federal Sérgio Vidigal (PDT). Salário de R$ 4.461.
Dudu comuna?
Eduardo Bolsonaro citou “Lula” como dica para “livre” em um programa de entretenimento na TV. Agora os aliados do atual presidente podem ampliar a lista de comunistas.
Tensão na Câmara
O presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, Cléber Félix (PP) determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar a conduta dos dez servidores comissionados de Leonil (PPS) que fizerem um protesto contra Félix.
Tensão na Câmara 2
Na semana passada, os funcionários acusaram o presidente da CMV de “assédio moral”. Cléber Félix quer que a comissão, formada por cinco servidores efetivos, apure se os assessores de Leonil foram coagidos a fazer o protesto.
Constatação
Pelos últimos acontecimentos, Jair parece que está pensando que realmente é o Messias.
Alô, Max Filho!
Quantas contas de FGTS o trabalhador deverá ter para bancar os prejuízos das enchentes em Vila Velha?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.