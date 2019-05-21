Sábado de caos não teve homicídio no Espírito Santo

Avenida César Hilal, em Vitória, tomada pela água: sábado de caos acabou provocando a queda da violência. Crédito: Vitor Jubini

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no último sábado trouxeram um único resultado positivo: nenhum homicídio foi registrado no Estado durante todo o dia de caos. Aliás, o dia 18 foi o único, até agora, sem assassinatos no ES. Infelizmente, a paz só durou 24 horas. No domingo, os bandidos compensaram com cinco mortes violentas.

Falou, tocou

Ontem, quando Max Filho dava uma entrevista sobre a enchente na Prefeitura de Vila Velha, uma campainha estridente tocava a todo instante.

Comércio ilegal

Ontem, na Av. Lindenberg, na altura de Cobilândia, um homem vendia dezenas de placas de automóveis em frente a um posto de combustível.

Nem Freud explica

Comentário de uma psicanalista ao deparar com um outdoor de uma escola teológica oferecendo uma bolsa de Psicanálise: “Para juntar religião e psicanálise, é certo que essas pessoas não leram Freud. E, se não leram Freud, psicanálise não é”.

O suspiro

Depois de observar os dotes físicos do ator Cauã Raymond, assessora de comunicação de uma pasta importante do governo do Estado volta a atacar nas redes sociais.

O palpite

Ontem à tarde, a moça antenada postou dica para a cantora Paula Fernandes, que estragou “Shallow”, a vencedora do Oscar de Melhor Canção.

Imagem preservada

Erick Musso (PRB) não participou da sessão em que a polêmica ministra Damares Alves foi condecorada ontem à noite. O presidente da Assembleia tinha outro compromisso, que foi adiado, mas mesmo assim foi aconselhado a sair.

Estou aqui, gente!

O presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), colocou capa, calçou botas, foi para a rua no meio da enchente e publicou nas redes sociais que “estava trabalhando” pelo povo, no último sábado.

Muito para poucos

A Câmara de Anchieta vota hoje projeto que reduz até a metade as polpudas gratificações de fiscais de tributos do município. A prefeitura dá 10% do valor da multa ao agente que fez a autuação, além de 1% do valor a todos os auditores fiscais.

Muito para poucos 2

No ano passado, foram quase R$ 3,5 milhões pagos a pouco mais de 20 servidores da Prefeitura de Anchieta, cidade que vive uma pesada crise com a paralisação da Samarco.

Problema de Saúde

Na quarta-feira de semana passada, o governador recebeu o presidente da Câmara e os vereadores de Guaçuí pra falar sobre Saúde. Na quinta, o presidente da Câmara foi preso por uma investigação... na Saúde!

Templo do samba

O veterano sambista Edson Papo Furado sempre teve um lugar cativo do Bar do Ney, cujo proprietário, Orvanei José Bridi, morreu de enfarte ontem. O boteco, na Rua Sete, era considerado um dos templos do samba do Centro de Vitória.

A lição do sambista

Papo Furado estava desolado no velório do Ney, realizado ontem à tarde na quadra da Piedade, escola pela qual o comerciante desfilava na velha guarda. “Por isso eu não durmo de noite. Ninguém morre assim de dia”.

Frei do Casão

Lembram-se do Frei Paulão, que acabou não ocupando cargo comissionado no governo Casagrande por ser considerado ficha-suja?

Frei do Serjão

Pois é, o ex-prefeito de Muqui não ficou muito tempo desamparado: conseguiu uma vaga de secretário parlamentar no gabinete do deputado federal Sérgio Vidigal (PDT). Salário de R$ 4.461.

Dudu comuna?

Eduardo Bolsonaro citou “Lula” como dica para “livre” em um programa de entretenimento na TV. Agora os aliados do atual presidente podem ampliar a lista de comunistas.

Tensão na Câmara

O presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, Cléber Félix (PP) determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar a conduta dos dez servidores comissionados de Leonil (PPS) que fizerem um protesto contra Félix.

Tensão na Câmara 2

Na semana passada, os funcionários acusaram o presidente da CMV de “assédio moral”. Cléber Félix quer que a comissão, formada por cinco servidores efetivos, apure se os assessores de Leonil foram coagidos a fazer o protesto.

Constatação

Pelos últimos acontecimentos, Jair parece que está pensando que realmente é o Messias.

Alô, Max Filho!