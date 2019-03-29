Roubos de carga caem 40% no Espírito Santo

Em 2017 foram registradas 62 ocorrências de roubos de carga no ES; no ano passado foram 38. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo teve redução de 40% nos roubos de carga entre os anos de 2017 e 2018. Em 2017 foram registradas 62 ocorrências e no ano passado foram 38. O presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, José Hélio Fernandes, já havia citado o Espírito Santo como uma “ilha de excelência” no combate a esse tipo de crime.

Mais indiciados

A Polícia Civil mostrou eficiência e conseguiu indiciar mais suspeitos de roubos de carga. Em 2017, foram oito; no ano passado, o número passou para 36, havendo um aumento de 350% nos indiciamentos. Ao todo, em 2018, foram 96 inquéritos relatados, contra 12 em 2017.

Moscou é aqui

A pequena praça anexa à Costa Pereira, tradicional local de manifestação da esquerda em Vitória, está sendo conhecida como “Praça Vermelha”.

Da teoria à prática

Há meses a Câmara de Vitória vem discutindo a redução do número de vereadores, de cargos comissionados e de despesas. Não está na hora de acabar a discussão e implementar algumas dessas medidas?

A natureza agradece

O Sicoob-ES vai distribuir energia limpa em cidades do interior. Isso será possível pela criação de uma cooperativa de serviços, a Ciclos, só para associados da cooperativa de crédito.

No time da Fiesp

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi convidado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, para integrar o Departamento Jurídico da federação paulista. Ele, claro, já aceitou.

Em pílulas

O escritor Francisco Grijó já começou a enviar aos seus amigos e conhecidos, via WhatsApp, trechos de “Fama Volat”, seu novo romance que será lançado em julho.

1º de abril

Hoje é a data correta que marca o início dos 55 anos da ditadura militar. E não é mentira.

Alô, desperdício!

Quando vão retirar a cabeça de burro enterrada na obra do Cais das Artes?

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MINIENTREVISTA

“A família deve apoiar os seus filhos LGBTIs”

Coordenadora do Mães pela Diversidade-ES, Mônica Alves orienta os pais a ouvir seus filhos quando descobrem que eles são gays. “Quando a família apoia suas filhas e filhos LGBTIs, eles são muito bem-sucedidos, assim como as filhas e filhos heterossexuais”.

O que os pais devem fazer quando descobrem que seu filho é gay?

No primeiro momento ouvir seus filhos, independentemente de estar ou não preparado para a revelação. Depois informar-se com algum profissional que já trabalhe com a diversidade. Outra opção é conversar com pais que já viveram a mesma situação. O “Mães pela Diversidade” se encaixa perfeitamente nesta realidade.

A relação afetiva deve mudar, ser mais intensa?

Com certeza. A sociedade é preconceituosa e conservadora, e nós que somos pais temos a obrigação de apoiar nossas filhas e filhos. Quando a família apoia suas filhas e filhos LGBTIs, eles são muito bem-sucedidos, assim como as filhas e filhos heterossexuais. A sexualidade na vida de cada um de nós é apenas um detalhe, o preconceito é que traz desajustes.

A religião ajuda ou prejudica essa relação de pais e filho gay?

Depende. Se a religião condenar a diversidade sexual, prejudica. Existem religiões que explicam muito bem a diversidade sexual e temos hoje igrejas inclusivas. Eu tenho conhecimento de três no ES, pode ser que haja mais.

E se os demais membros da família não aceitarem a opção sexual do seu parente?

Não existe opção sexual, ninguém opta em ser gay, lésbica, transexual. Já se nasce assim. É só pensar bem: quem faria a opção de ser julgado por ser quem é, sofrer preconceito, muitas vezes ouvir piadas nas ruas ou até sofrer violência física? O termo correto é orientação sexual. Quem não aceita o outro como ele é precisa se informar, sair do senso comum.

E como deve ser a relação da família com o companheiro (a) do filho gay?

Deve ser normal. Penso que se a nossa filha ou filho ama o companheiro ou a companheira, devemos recebê-los com muito amor. Família não é uma instituição que prega o amor?