Rodrigo Sandi Mori: "A polícia sozinha não reduz a criminalidade"

Rodrigo Sandi Mori comanda as investigações de homicídios na Serra Crédito: Fernando Madeira

Apontado como um dos grandes responsáveis pela redução dos homicídios na Serra, o delegado Rodrigo Sandi Mori, entretanto, cita a integração das Polícias e das instituições como o caminho para essa conquista. Ele mostra preocupação com a flexibilização da posse de armas.

O que mais pesa na redução dos índices de criminalidade: o combate à pobreza ou a eficiência da polícia?

A polícia sozinha não resolve o problema. Com uma boa investigação conseguimos retirar mandantes e executores dos homicídios de circulação, o que gera uma desordem no tráfico e consequentemente reduz os conflitos e mortes . Porém, para se romper com o ciclo da violência é essencial que haja mais vigilância e assistência por parte dos pais e familiares, assim como mais atenção por parte do poder público em áreas como educação e no desenvolvimento de projetos sociais, na oferta de esporte e lazer e também de formação profissional e emprego. Isso possibilita que os jovens tenham oportunidades, evitando que sejam recrutados para o tráfico de drogas.

Por que só agora, depois de 22 anos, a Serra deixou de liderar o ranking de homicídios no ES?

O fator essencial para a Serra deixar a liderança do ranking de homicídios foi uma maior integração entre as policiais Civil e Militar, juntamente com a Prefeitura Municipal da Serra, o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário. Inclusive, temos reuniões mensais envolvendo representantes destas instituições, nas quais traçamos estratégias de segurança para a cidade, conforme as necessidades que enxergamos.

Além disso, contamos com uma equipe altamente qualificada, capaz de dar respostas rápidas logo após a ocorrência dos crimes. Também contamos com o apoio da população, que a cada prisão e elucidação de casos deposita ainda mais confiança em nosso trabalho nos enviando informações tanto pelo 181 como pela página do Facebook.

Se a Polícia Civil fosse mais aparelhada e o efetivo fosse maior, os resultados não seriam ainda melhores?

Sim, quanto mais investimentos, maior é a eficácia do trabalho. No entanto, é preciso destacar que em 2018 a Polícia Civil ofereceu cursos que possibilitaram uma maior qualificação dos policiais, como o curso de fuzil e o curso de investigação realizado em Brasília para delegados e peritos, do quais eu mesmo participei. Igualmente, a expectativa para 2019 é que com a realização do concurso que foi aberto, novos policiais entrarão e isso dará uma oxigenada na Policial Civil, possibilitando assim atingirmos resultados ainda melhores.

O sr. é a favor da descriminalização das drogas?

Sou contra a descriminalização das drogas. Legalizar é fornecer aos jovens, de forma facilitada e ampla, a possibilidade de experimentar algo mais nocivo que o álcool e fumo por exemplo. A legalização não tem o poder de forçar o crime organizado a parar de comercializar drogas. O comércio de drogas pode ser enfraquecido se menos pessoas consumirem drogas e isso só poderá ser alcançado com a prevenção, através de políticas públicas e sociais eficazes.

A flexibilização da posse de armas pode aumentar os níveis de violência e, particularmente, de homicídios?