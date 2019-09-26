Rita homenageia Gerson Camata: "Como você faz falta, meu amor"

No Facebok, Rita publica uma foto do casal e diz que, apesar da dor e da saudade que sente, confia na Justiça. E finaliza com uma citação bíblica: "Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos".

Nove meses de dor e saudade, ainda tentando aceitar a sua ausência. Seu bom humor, suas piadas, sua maneira alegre e leve de ser são lembrados todos os dias. Como você faz falta meu amor. Ganhamos o Enrico, Rafaella cresce linda e saudável, sabemos que você está olhando por nós. É muito difícil viver sem você, mesmo com filhos, netos, família e amigos. Espero que a justiça não tarde. Teremos sempre o seu exemplo e legado. Os dias passam lentos, a sua ausência machuca, mas eu confio na chegada da justiça. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.