Região Serrana do Estado não teve homicídio em março

Paisagem da Região Serrana do ES: apenas cinco homicídios em 2019 - nenhum em março. Crédito: Divulgação

Além do melhor desempenho no primeiro trimestre da série histórica de homicídios em 23 anos no Estado e do melhor desempenho no mês de março desde 1996, outro índice foi comemorado pela Segurança Público no Estado: na Região Serrana, não foi registrado um assassinato sequer no mês passado.

Nos municípios das montanhas capixabas ocorreram apenas cinco homicídios dolosos em 2019. No mesmo período de 2018, a Sesp registrou 15 assassinatos - a queda é de 60% entre um ano e outro.

Mais assassinatos