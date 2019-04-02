Região Serrana do Estado não teve homicídio em março

Além do melhor desempenho no primeiro trimestre da série histórica de homicídios em 23 anos no Estado e do melhor desempenho no mês de março desde 1996, outro índice foi comemorado pela Segurança Público no Estado: na Região Serrana, não foi registrado um assassinato sequer no mês passado.
Nos municípios das montanhas capixabas ocorreram apenas cinco homicídios dolosos em 2019. No mesmo período de 2018, a Sesp registrou 15 assassinatos - a queda é de 60% entre um ano e outro.
Mas nem tudo são flores no interior. Em Aracruz e Nova Venécia houve aumento exponencial do registro de assassinatos. O município litorâneo apresenta neste primeiro trimestre um total de 13 homicídios – no ano passado, foram cinco. Já na cidade do Noroeste, houve sete assassinatos – em janeiro, fevereiro e março de 2018 foram apenas dois.