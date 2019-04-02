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Leonel Ximenes

Região Serrana do Estado não teve homicídio em março

Nos municípios das montanhas capixabas ocorreram apenas cinco homicídios dolosos em 2019

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 22:35

Públicado em 

01 abr 2019 às 22:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paisagem da Região Serrana do ES: apenas cinco homicídios em 2019 - nenhum em março. Crédito: Divulgação
Além do melhor desempenho no primeiro trimestre da série histórica de homicídios em 23 anos no Estado e do melhor desempenho no mês de março desde 1996, outro índice foi comemorado pela Segurança Público no Estado: na Região Serrana, não foi registrado um assassinato sequer no mês passado.
Nos municípios das montanhas capixabas ocorreram apenas cinco homicídios dolosos em 2019. No mesmo período de 2018, a Sesp registrou 15 assassinatos - a queda é de 60% entre um ano e outro.
Mais assassinatos
Mas nem tudo são flores no interior. Em Aracruz e Nova Venécia houve aumento exponencial do registro de assassinatos. O município litorâneo apresenta neste primeiro trimestre um total de 13 homicídios – no ano passado, foram cinco. Já na cidade do Noroeste, houve sete assassinatos – em janeiro, fevereiro e março de 2018 foram apenas dois.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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