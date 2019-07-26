Receita dos municípios do Espírito Santo volta a crescer

Aline Nunes - interina

Após três anos em queda, as cidades capixabas conseguiram ampliar suas receitas de R$ 10,9 bilhões em 2017 para R$ 12 bilhões em 2018, alta de 10,1%.

Falta regularidade

Notícia boa, mas nem tanto. O incremento se deu pela elevação das receitas de capital e dos royalties de petróleo, que não são regulares. Os dados são do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, que será distribuído a partir do próximo mês.

Pra cada um

A receita total média per capita dos municípios foi de R$ 3.034,00 em 2018, representando uma alta de 11,3% em comparação aos R$ 2.725,59 de 2017. O avanço se deu por dois fatores associados: elevação da receita e queda da população do Espírito Santo.

Na Grande Vitória

Dois municípios da região metropolitana, Cariacica e Vila Velha, apresentaram as menores receitas per capita, como valor mais de R$ 1 mil abaixo da média estadual.

Fora da curva

E Presidente Kennedy, com grande volume de royalties do petróleo, continua se posicionando fora da curva: por lá, a receita per capita quase chegou a R$ 37 mil.

Em queda

No Ranking do Saneamento elaborado pelo Instituto Trata Brasil, os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica perderam posições. Na Capital, a maior queda: passou 51º lugar para 58º entre as 100 maiores cidades do país, num comparativo de 2018 com 2019.

Na torcida

Mais de 4 mil alunos de escolas públicas do Estado se inscreveram para participar da 6ª edição da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. São meninos e meninas dos 78 municípios capixabas que, agora, precisam produzir um texto, enviá-lo até o próximo dia 19 à organização e torcer por um bom resultado.

Presente ‘impostado’

A duas semanas do Dia dos Pais, o comércio espera aquecer as vendas, mas a carga tributária pesa no bolso do consumidor. Presentear com um perfume importado de R$ 170 significa desembolsar R$ 134,30 só de impostos.

Mais procurados

Com 79% de tributos, o perfume importado está no topo, seguido por vinho importado (69,73%), perfume nacional (69,13%), vodca e uísque, ambos com 67,03%, segundo levantamento realizado pelo tributarista Samir Nemer sobre os produtos mais procurados na data festiva.

No forno

Já está em fase de impressão o 8º livro de Cariê Lindenberg, o Vou te Contar, que deverá ser lançado para o público no final de setembro. Antes, no dia 11 do mesmo mês, vai presentear antigos e novos funcionários com um exemplar, no aniversário de 91 anos da REDE GAZETA.

Um pouco de história

Cariê não encara este trabalho como sua biografia, mas revela acontecimentos e iniciativas bem-sucedidos, outros nem tanto. Também não escondeu sua proximidade e apego às artes, e eventualmente à boemia, que entende como discreta, nem tão pouco algumas ‘diabruras’ da juventude. Mas em detalhes descreve sua participação no jornal A GAZETA e o seu longo caminho para implantar a TV Gazeta.

Sem registro, não!

Conselhos de classe estão reagindo à proposta federal de acabar com a obrigatoriedade de inscrição nas entidades, uma vez que se trata de um instrumento de fiscalização profissional que promove a qualidade na prestação do serviço.

Na pauta do dia

Para debater o assunto, o Crea-ES abre as portas na próxima terça com palestra da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge).

Grãos de quê?

Capixaba passeando por Katmandu (Nepal) se encantou com uma feira com várias bancas vendendo grãos. Um tipo chamou a atenção, e logo quis experimentar, levando à boca. Os nativos se assustaram, e o tradutor explicou: era ração para vaca. Argh!

Acampamento

Tem uma turma acampada desde a quarta-feira na Praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta, e que promete uma manifestação para amanhã. São aprovados em um concurso da PM de 1996, que reivindicam ser integrados à corporação.

