Receita do Estado cresce quase 8% em 20 dias

O Estado arrecadou mais de R$ 833 milhões em ICMS nos primeiros 20 dias do ano. Crédito: Divulgação

Nos primeiros 20 dias de 2019 a Receita Estadual arrecadou mais de R$ 833 milhões em ICMS para os cofres do Tesouro Estadual, o que representa um acréscimo nominal de 7,62% se comparado com o mesmo período do ano passado (R$ 59 milhões a mais que 2018).

Ouro negro

A maior arrecadação ocorreu na indústria do petróleo com uma variação positiva de 28,95%.

Outro setor

Em seguida vem a substituição tributária (18,98%), regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte, como é o caso de fabricantes de bebidas.

Constatação

O Vasco caiu outra vez.

Moro convoca

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) convocou todos os secretários estaduais de Segurança para uma reunião, na semana que vem, em Brasília. A pauta ainda não foi divulgada.

Rogélio na direção

Rogélio agora é motorista de aplicativo. Não se trata do secretário estadual da Fazenda, Rogélio Pegoretti, mas de um homônimo.

Caçador de corruptos

O juiz que mandou prender o ex-presidente do Banestes é Wallisney de Souza Oliveira. É considerado o Moro de Brasília. Quando o Moro era o Moro, naturalmente.

E a fiscalização?

Tudo bem que o prefeito Daniel da Açaí é festeiro, mas não é possível que carros de som continuem deixando insuportável o centro comercial de Guriri, em São Mateus.

Aguardemos

O secretário de Segurança de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, promete reforçar o policiamento e o uso de câmeras de videomonitoramento para impedir que criminosos pichem muros da cidade com mensagens ameaçadoras à população.

Que calor!

São Pedro, tenha piedade de nós!

De olho

Até a pacata Venda Nova do Imigrante vai receber dez câmeras de videomonitoramento. São seis localidades incluindo o centro, bairros e distritos.

Sintonia fina

Bruno Toledo na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Vitória: o prefeito Luciano Rezende escolheu a pessoa certa para o lugar certo.

Reciprocidade

Pedro Valls Feu Rosa prestigiou a posse de Bruno na segunda-feira. O advogado e atual secretário foi assessor do desembargador quando ele presidiu o Tribunal de Justiça.

PH em Goiás

PH esteve na tarde de segunda com o governador Ronaldo Caiado, em Goiânia. O ex-governador do ES falou sobre contas públicas, equilíbrio fiscal e modelo de gestão do Espírito Santo.

Por que não parou?

Apesar de os bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais pedirem para que não enviem mais doações a Brumadinho, a Assembleia Legislativa do ES continua com a campanha de doações, iniciada domingo.

Por que não parou? 2

Algumas roupas usadas estão estocadas na Assembleia, que passou a pedir também doações de medicamentos e material de higiene.

Parou

O Shopping Vitória paralisou imediatamente sua campanha de doações, atendendo ao apelo da Defesa Civil de Minas Gerais. Os donativos arrecadados estão guardados para serem entregues numa data a ser marcada.

Agora?

Os governos federal e estadual anunciam que vão fiscalizar as barragens. A dúvida: essa fiscalização não deveria ser rotineira, e não apenas após uma tragédia?

Libera, ECT!

Leitora conta que sua encomenda, vinda do exterior, chegou a Curitiba no dia 20 de dezembro. Informada pelo fornecedor, no dia 15 de janeiro ela pagou uma taxa exigida pelos Correios. Apesar disso, o objeto continua “agarrado” na capital paranaense. Igual ao companheiro Lula.

Alô, eleitor!

O que é mais fácil: poluidora pagar multa ambiental ou o futebol capixaba deixar a Série D?