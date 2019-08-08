Receita cancela inscrições de mais de 5 mil empresas no ES

Aline Nunes - interina

Prédio da Secretaria Estadual da Fazenda em Vitória Crédito: Romero Mendonça/Secom-ES

A Receita Estadual cancelou inscrições estaduais de 5.267 empresas que apresentavam pendências junto ao Fisco. Trata-se de um mecanismo para combater a sonegação e a concorrência desleal. Do total, 47% estão localizadas nos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha.

Bloqueio

As empresas já estavam bloqueadas havia mais de 60 dias para emissão e recepção de nota fiscal eletrônica. Essa é uma restrição imposta aos contribuintes que descumprem normas previstas no regulamento do ICMS.

Inadimplência

Agora, com o cancelamento das inscrições, o contribuinte também será incluído no Cadastro de Inadimplentes do Espírito Santo (Cadin). A maioria das empresas penalizadas é de regime de débito e crédito e, dessas, 61% são estabelecimentos varejistas.

Cadê a bancada?

Nem deputados, nem senadores. A audiência pública promovida ontem em Vila Velha, para discutir a concessão da BR 262, teve como representante do Legislativo apenas um vereador de Domingos Martins, município da região serrana sob a influência da rodovia.

Hora do debate

O evento foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e era um bom momento para a bancada capixaba debater e apresentar sugestões às minutas de edital e do contrato de concessão da rodovia.

Déficit de profissionais

Após conversa com o Conselho Regional de Medicina (CRM), o vereador Davi Esmael propôs editar uma lei recém-promulgada de sua própria autoria. Em vez das unidades de saúde de Vitória terem um painel apenas com o déficit de médicos, conforme foi aprovado, o projeto agora amplia a divulgação para todos os servidores da saúde.

Clandestinidade

A Vigilância Sanitária de Vila Velha interditou ontem o Lar Cantinho do Idoso, na Ponta da Fruta, que atuava de maneira clandestina. E não foi a primeira vez. A casa operava em outro bairro até ser fechado por denúncias de irregularidades.

Fiquem atentos!

A orientação às famílias é que, antes de colocarem os idosos sob os cuidados de alguma instituição, procurem informações junto à Secretaria Municipal da Saúde.

Sinal de alerta

No município, o Ministério Público investiga denúncias de maus-tratos e de apropriação de aposentadoria de idosos.

Nome social

Médicos transgêneros e travestis poderão ter os nomes como querem ser chamados incluídos no cadastro dos Conselhos Regionais de Medicina, que ficam disponíveis à consulta pública. O nome social vai constar junto ao registro civil.

Alta concorrência

Mais de 40 empresas já manifestaram interesse em participar da licitação do Hospital Geral de Cariacica. Corre à boca miúda que, como o setor de construção civil anda em baixa, essa é uma oportunidade para dar um gás ao segmento, inclusive com concorrentes de outros Estados.

Correios na Justiça

A onda de assaltos a agências dos Correios e aos carteiros que fazem entregas de encomendas na Serra motivou uma ação da Defensoria Pública da União. A medida é para que os clientes recebam a correspondência em casa, uma vez que a empresa cancelou o serviço para alguns bairros do município.

O avatar

O coronel Rogério Fernandes, que pretende disputar as próximas eleições, incorporou o discurso do presidente Jair Bolsonaro e substituiu a sua imagem em um aplicativo de mensagens pela do desenho Jhonny Bravo. Pelo visto não conhecem bem o perfil do personagem.

Livraria flutuante

É para colocar na agenda: está chegando ao Estado a maior livraria flutuante do mundo. A Logos Hope vai atracar no dia 9 de outubro no Porto de Vitória, com visitação aberta ao público de 10 a 20 daquele mês.

Violência premiada

Durante sessão na Assembleia ontem, quando se celebrou os 13 anos da Lei Maria da Penha, o deputado Lorenzo Pasolini foi à tribuna para criticar o fato de um agente do Iases, condenado por violência doméstica, ocupar um cargo de confiança na administração, conforme divulgado pela coluna.

Analógico