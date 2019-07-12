Racha na Terceira Ponte: OAB-ES suspende advogado envolvido em mortes

O advogado Ivomar Rodrigues, acusado de atropelar e matar duas pessoas na Terceira Ponte, no dia 22 de maio, foi suspenso preventivamente pela OAB-ES e não poderá exercer a advocacia por 90 dias.
A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12) por integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-ES, após sessão de julgamento ocorrida no Quartel de Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, onde o advogado está preso.
O TED entendeu que Ivomar infringiu o Código de Ética e o Estatuto da OAB, tendo em vista que a conduta praticada repercutiu negativamente para a dignidade da advocacia.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.