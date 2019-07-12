Racha na Terceira Ponte: OAB-ES suspende advogado envolvido em mortes

O advogado Ivomar Rodrigues, acusado de atropelar e matar duas pessoas na Terceira Ponte, no dia 22 de maio, foi suspenso preventivamente pela OAB-ES e não poderá exercer a advocacia por 90 dias.



A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12) por integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-ES, após sessão de julgamento ocorrida no Quartel de Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, onde o advogado está preso.