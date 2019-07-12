Leonel Ximenes
Racha na Terceira Ponte: OAB-ES suspende advogado envolvido em mortes

Ivomar Rodrigues está preso no Quartel de Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, na Capital

Vitória
Publicado em 12/07/2019 às 19h42
Atualizado em 30/09/2019 às 04h41
Ivomar Rodrigues Gomes Junior (de óculos), 34 anos, dirigia Audi que atropelou e matou casal de moto na Terceira Ponte. Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
O advogado Ivomar Rodrigues, acusado de atropelar e matar duas pessoas na Terceira Ponte, no dia 22 de maio, foi suspenso preventivamente pela OAB-ES e não poderá exercer a advocacia por 90 dias.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12) por integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-ES, após sessão de julgamento ocorrida no Quartel de Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, onde o advogado está preso.

O TED entendeu que Ivomar infringiu o Código de Ética e o Estatuto da OAB, tendo em vista que a conduta praticada repercutiu negativamente para a dignidade da advocacia.

